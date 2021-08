"Festival dei Cantautori Italiani" a Sabaudia, tre serate di grande musica in piazza

Tre serate dedicate alla grande musica d’autore italiana a Sabaudia: nel fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 agosto, in piazza del Comune va in scena il Festival dei Cantautori Italiani giunto alla sua terza edizione e che rientra nell’ambito del calendario degli eventi estivi nella città delle dune.

Ancora una volta una produzione You Marketing che grazie al patrocinio del Comune di Sabaudia, in particolare al sindaco Giada Gervasi e al delegato ai grandi eventi Gianluca Bonetti, ha potuto creare un programma articolato di qualità musicale, puntando sulla musica come forma di intrattenimento di qualità per i numerosissimi turisti che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze all’ombra del Circeo.

Sul palco, con la conduzione del giornalista Gian Luca Campagna, si alterneranno gruppi e autori che riprodurranno fedelmente i grandi successi che hanno scandito non soltanto la musica italiana ma anche il nostro tempo, attraverso una grafica impattante che ricorda gli eventi di cronaca, sport e costume che sono accaduti nel mondo. La direzione artistica dell’evento è affidata come la passata edizione al musicista Maurizio Mingarelli in arte Raska. La formula resta la stessa: le grandi canzoni e i grandi artisti della musica italiana saranno interpretati fedelmente da quelli che sono degli autentici frontman che hanno ripercorso tic, passioni e manie dei cantautori omaggiati.

Venerdì 20 agosto sul palco ci sarà un omaggio al maestro Franco Battiato ad opera di Clara Trucchi e Adriano Meliffi, coristi della band che eseguiranno i pezzi, poi la grande carrellata di artisti: Massimo Ranieri, interpretato da Gino Gebiola, Eros Ramazzotti, interpretato da Massimo Sartor, Anna Oxa, interpretata da Helena Pieraccini, Franco Califano, interpretato da Sandro Presta. Nella seconda giornata sul palco ecco l’omaggio a Stefano D’Orazio, batterista e voce storica dei Pooh, recentemente scomparso, per poi aprire proprio con i pezzi del repertorio dei Pooh, interpretati da Claudio Giuffrida e suonati dalla band Palasport, ancora con Fabrizio De Andrè, interpretato da Francesco Corallo e la band I Maltesi, Francesco De Gregori, interpretato sempre da Francesco Corallo con la band I Maltesi, e poi una ‘lotta’ a suon di pop rock tra due artisti emiliani del calibro Vasco Rossi (interpretato da Andrea Rasi) e Luciano Ligabue (interpretato da Giuseppe Paino), che a oggi si contendono il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un autore singolo. A chiudere domenica 22 omaggio ai Maneskin, vincitori di festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, poi spazio a Claudio Baglioni interpretato da Iacopo Brusca, Cesare Cremonini interpretato da Daniele Magistrelli, J-AX interpretato da Mattia Tassar, Lucio Battisti interpretato sempre da Iacopo Brusca.

L’ingresso alla rassegna sarà contingentato e possibile solo tramite Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...