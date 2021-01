Storie di Luce: finalmente sulle torri di Formia

In programma per il periodo natalizio ma rimandata per via delle prescrizioni governative per la prevenzione del contagio e del maltempo si terrà finalmente l’iniziativa Storie di Luce organizzata dal Comune di Formia in collaborazione con la RTA Sinus Formianus e sostenuta dalla Regione Lazio.

Da mercoledì 13 a venerdì 15 gennaio sull’esterno della Torre di Mola e della Torre di Castellone sarà proiettato un percorso tematico luminoso: un modo innovativo per valorizzare il patrimonio culturale, la storia e le tradizioni legate al periodo natalizio. Dalle 17 alle 20 i cittadini soffermandosi nei pressi delle due torri della città potranno ammirare immagini, scene di vita quotidiana dell’antica Roma, contenuti riguardanti la storia delle due torri.

L’itinerario alla Torre di Mola, considerata uno dei simboli della città, porterà il pubblico alla scoperta di vicende e suggestioni legate alla storia del sito archeologico e alla sua trasformazione nel corso dei secoli. Le proiezioni si alterneranno sulla Torre e sui corpi di fabbrica annessi, accompagnate da suoni. Il percorso che introdurrà i visitatori alla storia del monumento, sarà visibile dall’esterno sui due fronti della Torre (fronte di mare e fronte di terra). Alla storia del monumento sarà affiancato il racconto delle tradizioni di Natale che risalgono all’epoca antica e medievale e alla suggestiva simbologia legata ai riti di passaggio stagionali e al rinnovamento.



All’interno del vano che un tempo costituiva la porta di accesso alla città, oggi sovrastato dalla splendida Torre Ottagona di Castellone edificata nel 1377, sarà invece proiettato un racconto multimediale dedicato alla storia del luogo, e oltre alla lunghissima vita del monumento si potranno scoprire le tradizione delle antiche confraternite laicali che hanno contributo a caratterizzare le liturgie e le devozioni dedicate al Natale e la ricca produzione musicale locale, tramandata ancora oggi da musicisti itineranti.

