Un bel dì d’april di Maria Rosaria Marchioni presentato a Sermoneta

In occasione della Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto sono in programma due giorni di eventi: oltre al corteo storico si potranno visitare mostre, partecipare a spettacoli e a incontri con gli autori.

Nel mezzo della celebrazione che riporta Sermoneta al ‘500 si potrà fare un altro balzo in un passato meno lontano con la presentazione del libro di Maria Rosaria Marchioni “Un bel dì d’april... Sermoneta nei miei ricordi (1940-1950)” edito da Atlantide.

I ricordi degli anziani si mescolano alla Storia più recente diventando un patrimonio inestimabile per la comunità, in particolare nel libro di Maria Rosaria Marchioni sono narrate, come si legge nella prefazione, “le vicende delle donne e degli uomini di un piccolo borgo, la rete dei rapporti sociali declinati dalla consuetudine, le abitudini radicate nella necessità, i riti, gli usi, i costumi, le tradizioni”.

Maria Rosaria Marchioni è nata a Sermoneta nel 1936 è stata insegnante nella scuola elementare e, dopo la pensione, bibliotecaria del suo Paese. Complice la chiusura forzata in casa dovuta alla pandemia, ha potuto mettere per iscritto le sue memorie di infanzia e adolescenza intrecciando i propri ricordi con le vicende della sua comunità, andando poi a raccontare la Storia del territorio. Ne è risultato racchiudono un racconto di altissimo valore identitario, tanto che il Comune di Sermoneta ha voluto fortemente che il libro fosse presentato per la prima volta durante una festa importante per la città ovvero la Festa della Madonna della Vittoria e della rievocazione storica della battaglia di Lepanto.

Dunque il libro sarà presentato sabato 9 ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, a Sermoneta.

All’incontro saranno presenti Dario Petti, direttore editoriale di Atlantide Editore, che modererà l’evento, Giuseppina Giovannoli, sindaco di Sermoneta, Maria Assunta Fusco, figlia dell’autrice e curatrice del volume, e Michela Milani, prefatrice dello stesso.

Le letture saranno affidate a Gioconda Bartolotta, che ha coordinato il lavoro editoriale per conto della casa editrice, mentre il M° Reginaldo Falconi curerà gli interventi musicali.

Per partecipare saranno necessari il green pass e la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 345 3453689 o 334 6657293.