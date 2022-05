Una Canzone Infinita in scena al Teatro Fellini

Un appuntamento che fonde danza e teatro si terrà sabato 7 maggio al Fellini di Pontinia all’interno della rassegna “La Nuova Stagione” realizzata in collaborazione con ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, del comune di Pontinia e il patrocinio della Provincia di Latina.

Una Canzone Infinita di e con Maria Carpaneto e Davide Gorla è ispirato al romanzo “Victor Jara, un canto inconcluso di Joan Jara” e racconta in parallelo l’incontro tra i due protagonisti, Joan Turner danzatrice coreografa di origine inglese e il cantautore Victor Jara, suo compagno di vita e lo spettacolo “Il Tavolo verde” di Kurt Jooss, coreografia che narra gli orrori della guerra e il golpe di Pinochet.

Danza e recitazione si fondono per creare un nuovo linguaggio sperimentale fatto di gesti e pochissime parole, che racconta il rapporto umano e professionale tra i due protagonisti ma anche una tragica parte della storia del Cile che non va dimenticata in un ponte tra passato e presente.

Un incontro tra discipline diverse che è ancora più vero poiché Maria Carpaneto è una danzatrice e coreografa e Davide Gorla è regista e attore, che lavorano insieme per creare un filo comunicativo che va di là delle convenzioni e dei linguaggi riconosciuti.

Lo spettacolo è una nuova produzione della compagnia Odemà e dell'Associazione Mowlab/Il Filo di Paglia, prodotta con il contributo del Teatro della Contraddizione.

Prima dello spettacolo, come è ormai consuetudine al Teatro Fellini di Pontinia, si terrà un nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, il percorso di incontri di formazione del pubblico organizzato dal centro di formazione Clap in collaborazione con il Teatro Fellini. A partire dalle 19.30 nel foyer della galleria del teatro Anna Eugenia Morini e Leonardo Majocchi dialogheranno sui concetti di paz-musica-teatro in contrapposizione a violenza-potere-guerra; di infinito, come continuità della lotta e sui nomi protagonisti della storia raccontata da questo spettacolo, non così nota, purtroppo, e che va ricordata.

L’appuntamento

È dunque per sabato 7 maggio alle 19.30 con Effetti Collaterali e alle ore 21.00 per lo spettacolo. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 392 5407500/329 2068078 o consultare il sito del Teatro Fellini.