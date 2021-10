Giornata dell’Unità Nazionale, Festa delle Forze Armate e del Centenario del Milite Ignoto: gli eventi a Latina

In occasione delle Celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionaledella Festa delle Forze Armate e del Centenario del Milite Ignoto indette dal Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia che si terranno in tutto il Paese, arrivano a Latina oltre dieci giorni di eventi ospitati per la maggior parte presso la Casa del Combattente.

Le celebrazioni organizzate a Latina dalle sezioni locali di ben 12 associazioni combattentistiche prevedono una serie di appuntamenti che permetteranno di scoprire non solo la storia del ‘900, delle due Guerre, dei caduti in battaglia, dei monumenti cittadini con vari approfondimenti e conferenze, ma di riscoprire un edificio posto nel cuore della città e sconosciuto ai più: la Casa del Combattente.

Attraverso visite guidate, conferenze, concerti, presentazioni di libri, mostre di cimeli e fotografie d’epoca si potranno scoprire aneddoti e storie del recente passato nazionale e locale. Non mancheranno gli incontri con le scuole, e visite d’istruzione a luoghi, opere e monumenti che tutti noi diamo per scontati, ma che sono una ricchezza per la nostra città.

Alcuni degli eventi saranno dedicati al Centenario del Milite Ignoto, alla sua storia e alla sua celebrazione e in particolare al progetto Milite Ignoto Cittadino d’Italia: l’iniziativa, abbracciata da moltissime Amministrazioni Comunali, di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Gli appuntamenti avranno inizio nella mattinata di sabato 23 ottobre con una inaugurazione alla sola presenza delle autorità per questioni di sanità pubblica, per poi proseguire serrate fino al 4 novembre.

L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Latina, dal Ministero della Difesa, dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e ha visto collaborare una serie di associazioni combattentistiche: Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare; Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR); Associazione Nazionale Alpini (ANA); Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI); Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA); Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB); Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI); Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG); Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (ANFCDG); Associazione Nazionale Finazieri d'Italia (ANFI); Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (ANGS); Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPdI).

Il programma degli eventi

sabato 23 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

ore 11,00 Inaugurazione con Autorità

ore 12,00 Vin d’honneur(sponsor “Pan di Via home)

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”

Relatori Amm. Massimo Porcelli Avv. Cesare Bruni

domenica 24 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

ore 11,00 Conferenza tematica “I Ragazzi del ’99 in Provincia di Latina”

Relatori Marco Nocella,Simone Di Leginio

Ore 16,30 Apertura Edificio

ore 17,30 Conferenza tematica a cura ANUA - “L’Italia nella Prima Guerra Mondiale - Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale”

Relatore Gen. Antonio Muccitelli

ore 19,00 Cattedrale San Marco - Concerto Orchestra di fiati “G. Rossini”

lunedì 25 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole

visita guidata alla Casa del Combattente e all’Aula Consiliare Provincia per l’opera “La redenzione dell’Agro” di Duilio Cambellotti - 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica ”Dai campi di gioco ai campi di combattimento - La Società Sportiva Lazio nella Grande Guerra”

Relatori Pierluigi Felli Pasquale Trane Gianluca Mignogna

martedì 26 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “Il culto dei Caduti”

Relatori Dott. Vincenzo Faustinella, Amm. Massimo Porcelli

mercoledì 27 ottobre

ore 09.00 Evento riservato alle scuole Scuole Borgo Piave Conferenza Ist. San Benedetto

Relatore Amm. Massimo Porcelli

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “Militi Ignoti e Militi Dimenticati - Kos, una tragedia dimenticata”

Relatori Col. Pietro Giovanni Liuzzi, Avv. Simone Di Leginio

giovedì 28 ottobre

Ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “Battaglie della Grande Guerra e Borghi di Fondazione”

Relatori Arch. Luca Falzarano, Amm. Massimo Porcelli

venerdì 29 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “Memorie della Grande Guerra nelle popolazioni del territorio dell’attuale provincia di Latina”

Relatore Prof. Clemente Ciammaruconi

sabato 30 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Conferenza tematica “I Monumenti ai Caduti realizzati da Duilio Cambellotti nel Pontino”

Relatore Dott. Vincenzo Scozzarella

domenica 31 ottobre

ore 10,00 Apertura Edificio

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 Bassiano Conferenza - Cittadinanza Onoraria Milite Ignoto

Relatori Prof. Luigi Zaccheo, Amm. Massimo Porcelli

lunedì 1 novembre

ore 10,00 Apertura Edifici

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 17,00 Proiezione docu-film “Piccola America” di Gianfranco Pannone

Introduzione Amm. Massimo Porcelli

martedì 2 novembre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

ore 18,00 La Casa del Combattente e il Monumento ai Caduti di tutte le guerre

Relatore Massimo Porcelli

mercoledì 3 novembre

ore 10,00 Apertura Edificio

Eventi riservati alle scuole, visita guidata

ore 16,30 Apertura Edificio

visita guidata alla Casa del Combattente e all’Aula Consiliare Provincia per l’opera “La redenzione dell’Agro” di Duilio Cambellotti

giovedì 4 novembre

ore 10,00 Apertura Edificio

Celebrazioni 4 Novembre (a cura Prefettura )

ore 13,00 Chiusura Edificio ed eventi in esso ospitati

ore 17,30 Circolo Cittadino - Presentazione Libro “Mia indimenticabile Consorte …” Amm. Massimo Porcelli

ore 19,00 Cattedrale San Marco - Coro A.N.A. Latina diretto dal M° Roberto Stivali

