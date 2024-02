Meteo Latina, ecco il maltempo. Allerta gialla per pioggia e forte vento in tutto il Lazio

Come era stato anticipato, una perturbazione porta pioggia anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Tanto che l’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per il vento e per la pioggia per la giornata di domani.

Nello specifico nell’avviso di condizioni meteo avverse si prevedono dalla notte di oggi, giovedì 22 febbraio, e per le successive 24-36 ore, “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte” con “mareggiate lungo le coste esposte”. Inoltre, dalla tarda mattinata di domani, venerdì 23 febbraio, e per le successive 12-18 ore si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla sia per criticità idrogeologica che per criticità idrogeologica per temporali valida su tutte le zone del Lazio, come si vede dalla tabella in basso.