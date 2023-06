Maltempo, ancora pioggia e guardia alta: nuova allerta meteo gialla

Resta ancora alta l’attenzione nel territorio pontino per il maltempo. Se nel fine settimana le condizioni meteo sembrano essere destinate a migliorare, quella di oggi è ancora una giornata da tenere sotto controllo. Così come era stato annunciato al termine del vertice che si è tenuto lo scorso martedì 13 giugno in Prefettura in alcuni territori come quello di Sezze, ci si trova in una situazione di emergenza ancora per la giornata di oggi.

E anche la Protezione civile regionale ha emanato per questo pomeriggio un allerta meteo di colore giallo. Come si legge nel documento, sono previste in tutto il Lazio, e anche nella provincia di Latina, “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Partendo da queste previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, su tutto il territorio del Lazio (come si vede nella tabella in basso).