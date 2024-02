Meteo a Latina, ancora pioggia e maltempo. Nuova allerta gialla della Protezione civile

Perdura il tempo instabile che da giorni sta attraversando anche tutto il Lazio, senza risparmiare Latina e la provincia pontina. E le piogge, che si sono fatte attendere per settimane, sono previste ancora per le prossime ore.

Una nuova allerta meteo, valida questa volta solo per una parte della regione, è stata emanata dalla Protezione civile del Lazio. Nell’avviso di condizioni meteo avverse, nello specifico, vengono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sulle zone meridionali” della regione.

Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica con validità dalle prime ore di venerdì 1 marzo e per le successive 12 18 ore sulle zone E (Aniene), F (Bacini costieri sud, e quindi anche la provincia di Latina) e G (Bacino del Liri), come si vede dalla tabella in basso.