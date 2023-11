Fare Latina rilancia sui borghi: in arrivo una serie di incontri con i residenti

Una serie di incontri con i cittadini sono in programma da parte di Fare Latina che ha sempre tenuto alta l’attenzione sui borghi. E così il movimento vuole rilanciare la sua presenza sul territorio.

Si parla di incontri periodici per raccogliere tutti i problemi e le situazioni difficili presentate dai residenti. “L’importanza di creare una rete che parte dalle persone per poi arrivare al Comune è fondamentale per essere a conoscenza di tutto quello che funziona e non funziona nelle diverse zone della città” commentano da Fare Latina.

Il referente Christian Tuzi, insieme a tutto il direttivo del movimento, è al lavoro per creare un calendario di appuntamenti che si svolgeranno in tutti i borghi. Questi incontri vedranno anche la presenza dell’assessore Annalisa Muzio. Saranno momenti di ascolto e condivisione, per raccontare cosa è stato fatto in questo periodo e cosa c’è ancora da migliorare per aumentare la qualità della vita e dei servizi.

“L’intento – commenta Christian Tuzi – è quello di recepire qualsiasi necessità dei vari borghi e portarle in modo concreto all’interno del Comune, cercando di risolvere i problemi, in attesa che venga ufficializzata la Consulta dei Borghi. Queste realtà sono un fiore all’occhiello per un territorio come quello di Latina e che altrimenti rischiano di diventare soltanto marginali e periferiche. L’impegno – conclude Tuzi - è quello di trovare risorse attive su ogni borgo per confrontarsi periodicamente su necessità e istanze”.