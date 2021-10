Cisterna, la composizione del nuovo Consiglio comunale: chi entra in Aula

Valentino Mantini è il nuovo sindaco di Cisterna, eletto al ballottaggio con il 55,4% dei voti. Il sindaco è a capo di una solida maggioranza di centrosinistra che conta 15 consiglieri comunali, componenti delle cinque liste che lo appoggiavano.

Sui banchi della maggioranza siederanno cinque consiglieri della lista Conosco Cisterna: Renio Monti, Maria René Carturan, Piero Paliani, Gloria Pesce, Quirino Mancini; altri tre sono invece espressione del Pd: Aura Contarino, Andrea Santilli e Giovanni Santelli; tre anche per la lista Sempre Cisterna: Stefano Caianiello, Mascia Cicchitti e Francesco Maggiacomo; due invece gli esponenti del M5S che faranno parte della maggioranza: Elio Sarracino e Marco Capuzzo; due anche per la lista Innamorato: Maria Innamorato e Gerardo Melchionna.

All'opposizione invece complessivamente 9 seggi. Oltre ai due candidati sindaci non eletti, Antonello Merolla e Pierluigi Di Cori, entrano: per Fratelli d'Italia Vittorio Sambucci, Federica Agostini e Simonetta Antenucci; per Forza Italia Gino Cece, per la lista Cisterna città Marco Squicquaro. Consigliere della Lega sarà invece Federica Felicetti e per Prima Cisterna Massimiliano Leoni. Il primo gruppo aveva sostenuto la corsa di Merolla, il secondo quella di Di Cori.