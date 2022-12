Cisterna, si dimette l’assessore Leone Martellucci. Entra in Giunta Marco Capuzzo

A poco più di un anno dalla nomina, primi cambiamenti nella Giunta del sindaco Valentino Mantini a Cisterna. Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha preso atto delle dimissioni volontarie dell’assessore alla Transizione ecologica e trasformazione digitale Leone Martellucci e poi, mediante decreto, ha nominato Marco Capuzzo come assessore all’Ambiente, energie, innovazione e digitalizzazione.

“L’azione collegiale della Giunta comunale non si arresta ma va avanti nel segno della continuità per proseguire il nostro programma politico e amministrativo – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Le linee programmatiche di questa Amministrazione sono ben definite, così come gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Saluto e ringrazio l’assessore Leone Martellucci e do il benvenuto nella Giunta comunale all’ormai ex consigliere Marco Capuzzo che assume le deleghe all’Ambiente, energie, innovazione e digitalizzazione”.