Mantini sindaco di Cisterna: “Insieme possiamo migliorare questa città”. Festa anche con l’assessore D’Amato

Cisterna ha scelto Valentino Mantini sindaco e ha scelto una coalizione di centrosinistra che ha visto uniti, insieme anche ad altre tre liste civiche, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Partito Socialista. Questo l’esito del ballottaggio del 17 e 18 ottobre che ha incoronato Mantini primo cittadino con il 55,4% dei voti sul candidato del centrodestra Antonello Merolla che ha ottenuto il 44,6%.

Ed è stato un pomeriggio di festa quello di ieri a Cisterna che ha visto l’arrivo anche dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che in prima persona aveva sostenuto la candidatura di Mantini a sindaco. "Grazie all’assessore D’Amato per la visita al nostro point elettorale - ha detto lo stesso Mantini -. Saremo vigili sugli atti e fatti concreti che l’assessore regionale alla sanità ha preso durante la campagna elettorale. Vigileremo affinché la nostra comunità abbia il servizio socio-sanitario che merita”.

Poi il saluto alla folla accorsa davanti al point per festeggiare la vittoria. “Ho paura perché questo affetto va ricambiato e per ricambiarlo bisogna lavorare tanto - ha detto Mantini -. So che lo potrò fare con il vostro aiuto perché so che insieme possiamo migliorare questa città. Non ho preparato un discorso perché voglio dirvi queste parole con l’affetto che ho dentro. La metà dei cittadini non è andata a votare e noi dobbiamo recuperarli perché il sale della democrazia è l’espressione del voto di tutti. E anche nel momento di conflitto e del compromesso sapremo usare conflitto e compromesso per favorire l’idea di città che abbiamo auspicato partendo dalla cultura e dalla capacità di ridare a tutti a partire dai più fragili. Abbiamo detto ‘per tutti e per ognuno’”.