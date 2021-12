Collegamento ferroviario tra il golfo di Gaeta e l’area del cassinate: si lavora al progetto

Un collegamento ferroviario tra il golfo di Gaeta e l’area del cassinate: questo l’oggetto di un incontro che nella giornata di ieri c’è stato in Comune a Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo e dei rappresentanti dei Comuni di Gaeta, Formia e Cassino, insieme ad esponenti di vertice del Consorzio Industriale del Lazio.

In previsione dei bandi europei e nazionali, contemplati dal Pnrr i presenti hanno concordato di avviare uno specifico studio di fattibilità che preveda il costo complessivo dell’opera ed una valutazione, in termini di benefici, per il trasporto di persone e merci tra i due comprensori del basso Lazio, considerando, oltretutto, lo sviluppo logistico delle aree portuali, intermodali ed industriali, da connettersi anche sotto il profilo della digitalizzazione dei territori interessati ed il linea con quanto contemplato nel già adottato Piano Regionale della Mobilità del dicembre 2020.

L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione per rinsaldare i rapporti di collaborazione ed amicizia tra i principali Comuni del basso Lazio, tant’è vero che, a latere, si è discusso anche di altri progetti comuni già avviati, come il “D.M.O.” (Destinazione Lazio Meridionale) che prevede lo sviluppo turistico di un ampio territorio che abbraccia l’Abbazia di Montecassino ed il Golfo di Gaeta, attraverso una serie di eventi e di valorizzazioni culturali. Progetto, questo, a cui anche il Comune di Formia ha assicurato la propria adesione e che, nei prossimi giorni, verrà formalmente concretizzato con apposito Atto notarile.

A conclusione dei lavori, l’assessore Raffaele Matarazzo, presente in rappresentanza del Comune di Gaeta, ha ribadito la necessità di veder risolta la criticità sofferta dai pendolari del comprensorio che, utilizzando il trasporto pubblico, sono costretti a trasferirsi, molto spesso a piedi, dalla stazione ferroviaria di piazza IV Novembre, all’area portuale Vespucci, sede del capolinea Cotral.