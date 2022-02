Comune di Latina: nominati i componenti delle dieci Commissioni consiliari

Sono stati nominati i componenti delle Commissioni consiliari del Comune di Latina. Il presidente del Consiglio Raimondo Tiero oggi, 8 febbraio, ha firmato il decreto di nomina dei membri come da indicazioni ricevute dai capigruppo consiliari.

“L’atto - fanno sapere da piazza del Popolo - è in fase di notifica via Pec nella giornata di oggi a tutti e 32 i consiglieri comunali e al sindaco”. Come si legge nel decreto sono 10 le Commissioni consiliari composte ognuna da 11 consiglieri comunali (in basso l'elenco completo).

“Procederò – spiega il Presidente Tiero – alla convocazione delle Commissioni per venerdì 11 e lunedì 14 febbraio per l’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti".Il decreto di nomina è consultabile sul sito del Comune di Latina nella sezione dedicata alle Commissioni consiliari tra gli atti costitutivi.

Proprio il tema delle Commissioni consiliari è stato al centro di un acceso scontro politico nelle ultime settimane, e per ultimo di un duro botta e risposta tra il sindaco Damiano Coletta e il centrodestra nel fine settimana.

I componenti delle singole Commissioni

Commissione Consiliare n. 1 “Trasparenza, Legalità”

1 CARNEVALE Massimiliano

2 CELENTANO Matilde Eleonora

3 CHIARATO Andrea

4 COLUZZI Giuseppe

5 DE AMICIS Enzo

6 FATICONI Mario

7 FIORE Daniela Armida

8 MUZIO Annalisa

9 PROIETTI Gianmarco

10 VALLETTA Vincenzo

11 ZACCHEO Vincenzo

Commissione Consiliare n. 2 “ Lavori pubblici, Manutenzioni, Decoro e Verde pubblico, Viabilità, Impianti sportivi”

1 ANTONNICOLA Gianfranco

2 ANZALONE Mauro

3 BELVISI Roberto

4 BONO Gianluca

5 CAMPAGNA Valeria

6 CARNEVALE Massimiliano

7 FANTI Patrizia

8 IAVARONE Dino

9 MALANDRUCCOLO Tommaso

10 RANIERI Emilio

11 ZACCHEO Vincenzo

Commissione Consiliare n. 3 “Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Patrimonio”

1 CAMPAGNA Valeria

2 CELENTANO Matilde Eleonora

3 CHIARATO Andrea

4 COLUZZI Giuseppe

5 FATICONI Mario

6 FIORE Daniela Armida

7 MIELE Giovanna

8 PANNONE Francesco

9 PROIETTI Gianmarco

10 RANALDI Nazzareno

11 VALLETTA Vincenzo

Commissione Consiliare n. 4 “Welfare, Sanità, Pari Opportunità, Protezione Civile, Sicurezza”

1 ANTONNICOLA Gianfranco

2 CELENTANO Matilde Eleonora

3 COLAZINGARI Massimiliano

4 COLETTA Floriana

5 DELLAPIETA’ Roberta

6 FATICONI Mario

7 IAVARONE Dino

8 MAJOCCHI Leonardo

9 MALANDRUCCOLO Tommaso

10 PAGLIARI Alessio

11 TRIPODI Valeria Caterina

Commissione Consiliare n. 5 “Attività Produttive, Politiche per il Lavoro, Turismo, SUAP, Agricoltura”

1 ANZALONE Mauro

2 CELENTANO Matilde Eleonora

3 CHIARATO Andrea

4 COLAZINGARI Massimiliano

5 COLETTA Floriana

6 FATICONI Mario

7 IAVARONE Dino

8 MAJOCCHI Leonardo

9 MIELE Giovanna

10 MUZIO Annalisa

11 TRIPODI Valeria Caterina

Commissione Consiliare n. 6 “ Personale, Affari Istituzionali, Servizi demografici”

1 ANTONNICOLA Gianfranco

2 ANZALONE Mauro

3 CELENTANO Matilde Eleonora

4 COLAZINGARI Massimiliano

5 COLETTA Floriana

6 FANTI Patrizia

7 MALANDRUCCOLO Tommaso

8 MIELE Giovanna

9 PROIETTI Gianmarco

10 TRIPODI Valeria Caterina

11 ZACCHEO Vincenzo

Commissione Consiliare n. 7 “Cultura, Promozione sportiva, Scuola”

1 ANTONNICOLA Gianfranco

2 ANZALONE Mauro

3 FANTI Patrizia

4 IAVARONE Dino

5 MAJOCCHI Leonardo

6 MUZIO Annalisa

7 PAGLIARI Alessio

8 PANNONE Francesco

9 PROIETTI Gianmarco

10 RANALDI Nazzareno

11 VALLETTA Vincenzo

Commissione Consiliare n. 8 “Università e Ricerca, Politiche giovanili, Programmazione europea, Partecipazione, Smart City, PNRR, Innovazione digitale”

1 ANTONNICOLA Gianfranco

2 BELVISI Roberto

3 CAMPAGNA Valeria

4 CELENTANO Matilde Eleonora

5 DE AMICIS Enzo

6 DELLAPIETA’ Roberta

7 MAJOCCHI Leonardo

8 IAVARONE Dino

9 PANNONE Francesco

10 PAGLIARI Alessio

11 RANALDI Nazzareno

Commissione Consiliare n. 9 “Transizione Ecologica, Ambiente, Politiche energetiche, Igiene urbana, Mobilità e Trasporti”

1 BELVISI Roberto

2 BONO Gianluca

3 CAMPAGNA Valeria

4 CELENTANO Matilde Eleonora

5 CHIARATO Andrea

6 DELLAPIETA’ Roberta

7 FIORE Daniela Armida

8 MUZIO Annalisa

9 RANIERI Emilio

10 VALLETTA Vincenzo

11 ZACCHEO Vincenzo

Commissione Consiliare n. 10 “Urbanistica, Rigenerazione urbana, Marina, Toponomastica”

1 BONO Gianluca

2 CARNEVALE Massimiliano

3 CELENTANO Matilde Eleonora

4 COLAZINGARI Massimiliano

5 COLUZZI Giuseppe

6 DE AMICIS Enzo

7 FANTI Patrizia

8 MALANDRUCCOLO Tommaso

9 MIELE Giovanna

10 RANIERI Emilio

11 ZACCHEO Vincenzo