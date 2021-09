Elezioni 2021 a Latina, rilascio o rinnovo della tessera elettorale: le informazioni utili

Aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale di Via Ezio a Latina fino al 4 ottobre; di seguito anche le modalità per richiedere la tessera elettorale se si è residenti nei borghi

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota anche a Latina per le elezioni amministrative. I cittadini del capoluogo sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Al momento del voto l’elettore oltre ad avere un documento di riconoscimento (vedi paragrafo in basso), deve essere in possesso anche della tessera elettorale. Per il rinnovo o il rilascio delle tessera elettorale, da lunedì 27 settembre sono previste delle aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale di via Ezio 36:

• lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;

• venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 9 alle 18;

• domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23;

• lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Sempre da lunedì 27 settembre, i residenti dei borghi potranno fare richiesta di rilascio o rinnovo della tessera elettorale presso le sedi anagrafiche di Latina Scalo e Borgo Sabotino (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 18; nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo Podgora (venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15).

È inoltre possibile inviare richiesta di rilascio della tessera elettorale scrivendo all’indirizzo email elettorale@comune.latina.it. Un’email di conferma comunicherà ai richiedenti a partire da quale giorno potranno recarsi presso l’ufficio di Via Ezio per il ritiro.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.latina.it/2010/03/29/la-tessera-elettorale/

Documenti di riconoscimento per il voto

Come detto gli elettori he si recano alle urne per le elezioni amministrative devono essere in possesso di documenti di identità ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione (compresi patente di guida e passaporto), anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore;

- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.