Elezioni 2021 a Latina: tutte le liste e tutti i candidati al Consiglio comunale

Il capoluogo pontino verso il voto del 3 e 4 ottobre: otto in corsa per la carica di sindaco, 20 le liste e quasi 600 aspiranti consiglieri comunali

A distanza di 5 anni dalle elezioni amministrative che portarono alla vittoria di Damiano Coletta, i cittadini di Latina sono di nuovo chiamati alle urne per scegliere il loro sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota il 3 e il 4 ottobre con il turno dell’eventuale ballottaggio fissato per due settimane dopo, nei giorni del 17 e 18 ottobre.

Sono otto i candidati sindaco in corsa, di cui due donne, 20 le liste che li sostengono e quasi 600 gli aspiranti consiglieri comunali. In sfida per la fascia tricolore sono (in ordine alfabetico): Andrea Ambrosetti, Gianluca Bono, Antonio Bottoni, Damiano Coletta, Annalisa Muzio, Sergio Sciaudone, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

Come detto sono 20 le liste in loro sostegno. Zaccheo è il candidato che vede correre insieme a lui il numero più alto di compagini, sono 7, 4 quelle che invece appoggiano il primo cittadino uscente Coletta, 3 Antonio Bottoni e due Annalisa Muzio; una sola lista invece per Andrea Ambrosetti, Gianluca Bono, Sergio Sciaudone e Nicoletta Zuliani.

Di seguito tutte le liste che sostengono i vari candidati (clicca sulla lista per conoscere gli aspiranti consiglieri comunali):

Andrea Ambrosetti

- Partito Comunista Italiano

Gianluca Bono

- Movimento 5 Stelle

Antonio Bottoni

- Siamo Latina

- Fiamma Tricolore

- Legalità e Sicurezza

Damiano Coletta

- Lbc

- Per Latina 2032

- Riguarda Latina

- Pd - Psi

Annalisa Muzio

- Fare Latina

- Partito Liberale Europeo

Sergio Sciaudone

- Solidarietà Sociale

Vincenzo Zaccheo

- Latina nel cuore

- Lega

- Fratelli d’Italia

- Forza Italia

- Udc

- Cambiamo!

- Vola Latina

Nicoletta Zuliani

- Nicoletta Zuliani Sindaco