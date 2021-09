Elezioni comunali 2021 a Latina, i candidati al Consiglio di Fiamma Tricolore

Insieme a Siamo Latina e Legalità e Sicurezza, è una delle liste che sostengono Antonio Bottoni nella corsa per diventare sindaco del capoluogo. Ecco gli aspiranti consiglieri comunali

Anche a Latina si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Dopo cinque anni, i cittadini del capoluogo tornano alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Tra i candidati per diventare primo cittadino Antonio Bottoni, sostenuto da tre liste: Siamo Latina, Legalità e Sicurezza e Fiamma Tricolore. Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Fiamma Tricolore:

Di Marco Antonio

Chieregatti Sabina

Lucci Pietro

Scalia Grazia

Labate Stefania

Bafuni Salvatore Ivan Simone

Farinazzo Mattia

Pelle Emanuele

Nicolo' Stefania

Soncin Mario

Iozzi Cesare

Iozzi Blandina

Ferrerio Giancarlo

Lustri Francesca

Soster Marco

Riondato Maria Teresa

Oddi Geremia Claudio

Petracchiola Elpidio

Gaveglia Roberto

Facchin Dino

De Massimi Fabio

De Mori Ferdinando

Di Muro Antonio

De Martin Luana

Maurizio Andrea

Riello Stefania

Mandara Vanessa

Patriarca Chiara

D'Elia Francesco