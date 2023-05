Elezioni a Terracina, l’aspirante consigliere Di Natale: "Sentinella al servizio della città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

"Voglio approdare in consiglio comunale per contribuire alla crescita di Terracina garantendo trasparenza e massimo controllo degli atti amministrativi. Come una sorta di sentinella, pronta all’occorrenza a rappresentare una voce critica al di là di ogni logica partitistica". Parole di Gianluca Di Natale, imprenditore nel settore del riciclo della plastica candidato alle elezioni amministrative nella lista della Lega, facente parte della coalizione in appoggio al candidato sindaco Francesco Giannetti. Un ruolo di “controllore”, ma non solo. L’aspirante consigliere, figlio della destra sociale, punta alla massima assise cittadina con due priorità: Turismo e agricoltura, due volani altamente strategici. Abbiamo un territorio ricco di beni storico-culturali ed eccellenze agrarie, è necessario creare una sinergia che faccia da sintesi, un percorso di valorizzazione comune".

Altro tema caro a Di Natale, quello delle aziende agricole e dell’economia circolare: "Conosco bene questi ambiti per via del mio lavoro, ci sono realtà in difficoltà da troppo tempo. Bisogna lavorare a un ciclo all’insegna dell’ecosostenibilità, a un vero riutilizzo dei rifiuti plastici prodotti dall’agricoltura. Ma per farlo c’è bisogno di incentivi sovracomunali, nonché di un’opera di sensibilizzazione che mi impegno a portare avanti sia a livello locale, che regionale e nazionale".

L’esponente leghista guarda però anche ad altro: "C’è tanto da fare. Penso al rafforzamento dei servizi di una struttura strategica come l’ospedale Fiorini; all’annosa impasse attorno alla piscina comunale mai aperta, che si potrebbe magari riconvertire a centro congressi; alla necessaria riattivazione della rete ferroviaria; a un’area portuale abbandonata a se stessa e che potrebbe invece diventare un punto di partenza per le isole pontine; a parcheggi agli ingressi nord e sud, che potrebbero essere integrati da un servizio navetta e da una Ztl in centro; a politiche giovanili e nuovi spazi per la socializzazione; a interventi in quartieri come il Calcatore, bisognosi di opere di urbanizzazione primaria. Una serie di priorità pienamente condivise dalla coalizione e dal candidato sindaco Giannetti, che sono sicuro saprà ridisegnare al meglio la città proprio a partire dall’urbanistica".

Secondo Di Natale per dare concretezza alle idee è comunque necessaria una doppia svolta: "Da un lato la riattivazione della macchina amministrativa, tra pensionamenti, commissariamento e altri problemi ferma da troppo tempo. Dall’altro credo sia vitale ripartire dalla collaborazione, maggioranza e opposizione devono mettere da parte le barriere per far crescere la città insieme".