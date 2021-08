Elezioni amministrative 2021 a Latina, Palmegiani: "Con Zaccheo al lavoro per i giovani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Luca Palmegiani, coordinatore Forza Italia Giovani Latina Città, ha incontrato il candidato sidnaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo. “Ringrazio l’onorevole Zaccheo per la disponibilità - ha dichiarato -. È una persona straordinaria, con una conoscenza politica fuori dal comune ma che soprattutto ha ben compreso le esigenze della città di Latina. Come Forza Italia Giovani abbiamo condiviso le nostre proposte, frutto di un lavoro di ascolto e confronto con i cittadini che hanno caratterizzato questi anni di attività, decidendo quindi di sposare in pieno il suo progetto, poiché pone al centro i giovani e le loro esigenze. Per governare al meglio Latina, c’è bisogno di una classe dirigente che sappia rinnovarsi. L’esperienza del nostro candidato sindaco sarà fondamentale per permettere ai tanti ragazzi e ragazze di centrodestra di crescere e sviluppare capacità e conoscenze in grado di dare alle generazioni future degli amministratori seri ma soprattutto preparati. È un’occasione unica per il rilancio della nostra città che non possiamo lasciarci scappare. Latina deve ripartire e per farlo, c’è bisogno di Vincenzo Zaccheo”.