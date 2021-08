Forza Italia, voglia di rinnovamento: Palmegiani candidato alle amministrative a Latina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

“Dopo un lungo periodo di riflessione e confronto, ho preso una decisione. Sarò candidato alle prossime elezioni amministrative di Latina, nella lista di Forza Italia": questo l'annuncio di Luca Palmegiani, coordinatore Forza Italia Giovani Città di Latina. "Cosa mi ha spinto a 21 anni a scegliere di intraprendere questo tortuoso percorso? La passione. La passione per la mia città è un senso di debito verso quest’ultima, che tanto mi ha dato e al quale ora voglio provare a dare qualcosa anche io. Ho già rpovato questo sentimento, 4 anni fa quando mi candidai a rappresentante d’istituto al Liceo Majorana. In quell’occasione vinsi, ora è più complicato. Ciò non significa che sia sbagliato provarci e lottare. Oggi, come allora. Scenderò in campo con un partito. Una parola oggi demonizzata e che mette in soggezione chiunque. E non un partito qualunque. 27 anni di storia e 5 governi.

Ma una delle più grandi sfide sarà proprio questa, riavvicinare i cittadini (soprattutto i più giovani) al mondo dei partiti e tornare a credere in quest’ultimi. Un’altra grande sfida sarà convincere gli elettori ad avere coraggio. In questa tornata elettorale, da destra a sinistra passando per le varie realtà civiche, ci saranno tanti giovani come me candidati per provare a cambiare la loro città. Li conosco, sono bravissimi e preparatissimi, anche più di me. Forse. Bisogna avere coraggio però di scommettere su di noi, di scrivere il nostro cognome sulla tessera elettorale. Altrimenti, il cambiamento che tanto viene richiesto, non ci sarà mai. P

otrei ora stare qui a dire le solite frasi di rito. Riqualificare la marina, valorizzare i trasporti, rilanciare il centro città e tanti altri slogan che in queste settimane si leggono un pò ovunque dai vari candidati d’ogni fazione politica. Mi limiterò invece a dire che, come giovanile, abbiamo realizzato un percorso sul territorio, fatto di ascolto e confronto con la cittadinanza. Questo ci è servito per comprendere le priorità della città e poter elaborare delle proposte serie e concrete. Nei prossimi giorni, insieme al tanto atteso candidato sindaco del centrodestra, discuteremo di questo nostro programma per la città e cercheremo, come giovani, di concretizzare il lavoro di questi anni. Solo dopo aver discusso la fattibilità di tali proposte esporremo ai cittadini la nostra idea di città. Questo perché abbiamo un’idea diversa di far politica. Purtroppo, oggi si cerca di dare maggior peso agli slogan, alle frasi ad effetto, senza però conoscere realmente il tessuto sociale cittadino e le priorità degli abitanti del capoluogo. Voglio infine ringraziare il senatore Claudio Fazzone e il coordinatore provinciale Alessandro Calvi per la fiducia e il supporto, tutti i ragazzi del movimento giovanile, dei seniores e di azzurro donna per questi anni di lavoro che hanno portato alla fine di questo percorso a maturare questa candidatur. Un grandissimo ringraziamento va anche al presidente nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti e al coordinatore regionale dei giovani Simone Leoni per aver creduto con così tanta convinzione nel gruppo giovanile di Latina. Ora sotto a lavorare. Insieme, per ricostruire una Latina a misura di tutti".