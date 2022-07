Voto a Latina, FdI: “Centrodestra prenda una posizione. Unito anche per sfiduciare Coletta”

La sentenza del Tar dell’8 luglio, che ha annullato il voto del primo turno delle amministrative a Latina in 22 delle 116 sezione e sancito il ritorno alle urne, ha rimesso in luce le frizioni interne al centrodestra alla ricerca ora di un nuovo equilibrio. Gli appelli e gli interventi si susseguono in questi giorni in attesa anche di quella che sarà la decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso che è stato presentato dal sindaco decaduto Damiano Coletta.

L’ultimo in ordine di tempo è quello del portavoce di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco il quale ha ribadito che la linea del partito rispetto proprio all’unità del centrodestra è chiara, espressa a più voci anche dal senatore Nicola Calandrini, dall’onorevole Paolo Trancassini e dal vice portavoce regionale Enrico Tiero. “Fratelli d’Italia vuole che il centrodestra sia unito e ha sempre lavorato in questi anni per il centrodestra unito. Ora - aggiunge Di Cocco - il tema non è andare uniti a Latina nelle elezioni che si terranno nelle 22 sezioni in cui il Tar ha riscontrato anomalie. Il tema è andare uniti sempre e ovunque, a Latina prima di tutto, nel bene e nel male. Quello che noi chiediamo è che il centrodestra prenda una posizione univoca non solo sul voto nelle 22 sezioni, ma anche qualora il Consiglio di Stato ribaltasse la sentenza del Tar, dobbiamo scrivere tutti insieme la parola fine all’amministrazione Coletta, procedendo verso la sfiducia.

Questa per noi è la vera prova di unità del centrodestra, in cui ciascuno si assumerà le sue responsabilità rispetto alla posizione da tenere su un sindaco palesemente di sinistra e che con il suo immobilismo tanti danni ha fatto e sta facendo alla città. Chiediamo che su questo non ci siano eccezioni e non si facciano chiacchiere ma fatti” conclude poi il portavoce di FdI.