Il ministro della Salute Schillaci a Latina: “Subito 20 milioni di euro per ristrutturare il Goretti”

Ha fatto visita a Latina il ministro della Salute Orazio Schillaci giunto nel capoluogo pontino ieri, martedì 2 maggio, per parlare di sanità e per dare il suo supporto anche alla candidatura di Matilde Celentano, sostenuta da tutto il centrodestra unito, in corsa alle amministrative del 14 e 15 maggio per diventare il sindaco della città.

Prima tappa della visita a Latina per il ministro è stato il point elettorale di Celentano dove ad accoglierlo c’era il presidente della V Commissione Bilancio del Senato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini e la stessa candidata sindaco. Tra i temi centrali gli interventi di ammodernamento del Santa Maria Goretti e il nuovo ospedale.

“Ci sono 20 milioni di euro pronti per ammodernare l’ospedale Santa Maria Goretti – ha detto Schillaci –. Sono cifre già disponibili e in parte già allocate, come quelle per il reparto di terapia intensiva e sub intensiva. Questi lavori partiranno in tempi relativamente brevi. Puntiamo però a una riorganizzazione generale della sanità, in tutta Italia e anche in provincia di Latina. In accordo con la Regione Lazio sta proseguendo la progettualità per la costruzione del nuovo ospedale, anche questo già finanziato. Puntiamo a una riforma a 360 gradi della sanità: oggi il 70% degli accessi al pronto soccorso sono codici bianchi e verdi che dovrebbero trovare assistenza nella rete di medicina territoriale, nelle farmacie di servizi e in una riorganizzazione dei medici di famiglia che è allo studio e che vogliamo realizzare al più presto”.

La delegazione si è poi spostata all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Latina per un incontro riservato agli iscritti.

“E’ stato per me un onore aver avuto, oggi a Latina il ministro della Salute Schillaci. La sua presenza mostra l’attenzione del Governo alla comunità di Latina, prima città del Lazio dopo Roma capitale, e in particolare ai bisogni sanitari - ha detto Celentano -. Lo dico da medico che ha lavorato fino a pochi giorni fa in ambito socio-sanitario e ben conosce le difficoltà di chi vive in condizioni di fragilità. Lo dico da medico e da cittadina di Latina che vive il territorio e che si confronta costantemente con la comunità, sempre più in difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. L’incontro del Ministro Schillaci con i medici e gli odontoiatri del nostro ordine professionale mostra una particolare sensibilità verso la categoria, sempre in prima linea per le cure dei cittadini ‘pazienti’ e che si è adoperata h24 per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid. Ci attende una rimodulazione dei servizi che la Regione, presieduta da Francesco Rocca, sta predisponendo con atti concreti e che sono certa ci porterà nella direzione dell’efficienza. Attiveremo tutte le interlocuzioni possibili con la Regione Lazio per dare centralità alla sanità pontina.

“Accolgo con particolare entusiasmo le due buone notizie che ci ha portato il ministro - ha poi aggiunto la candidata sindaco del centrodestra -: 20 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’ospedale Goretti e l’impegno, in sinergia con la Regione Lazio, per l’edificazione del nuovo policlinico a Borgo Piave. Abbiamo davanti a noi, nel prossimo futuro, la realizzazione di questa importante infrastruttura strategica sanitaria. Ma nel frattempo serve, con urgenza, riportare negli standard l’ospedale Goretti, per dare concretezza alla definizione di Dea di secondo livello. Entrare in pronto soccorso oggi è come entrare in un girone dantesco. Nella nostra provincia serve il potenziamento della medicina del territorio, con risorse adeguate. E il Ministro ci ha garantito, anche in questo, tutto il suo impegno”.

“La sanità rappresenta un’emergenza per il nostro territorio – ha spiegato il senatore Calandrini a margine dell’incontro -. Abbiamo un solo ospedale, il Santa Maria Goretti, che d'estate deve servire più di un milione di persone. Il personale è cronicamente carente, a fronte di altissime professionalità e abnegazione da parte del personale. Serve un nuovo ospedale e il ministro oggi ci ha rassicurato sul fatto che questo ospedale, con il Governo di Giorgia Meloni, si farà. Ma servono anche risposte in tempi brevi: penso alla necessità di alleggerire il peso delle strutture pubbliche utilizzando le grandi professionalità della sanità privata che lavora da anni in convenzione con il pubblico. L’ospedale Santa Maria Goretti, nonostante sia costantemente sotto pressione, rappresenta un’eccellenza: possiede medici, infermieri e operatori che si prodigano ogni giorno oltre quasi le possibilità umane e della struttura. Ma possediamo anche eccellenze di sanità privata che possiamo e dobbiamo tenere in considerazione per una sinergia che vada ad esclusivo favore dei bisogni dei nostri cittadini”.