Elezioni a Latina, Udc: “Bene il risultato alle regionali. Ora al lavoro per le amministrative”

L’Udc è “pronta per essere protagonista a Latina: al lavoro per le prossime elezioni amministrative”: a parlare è il commissario Bruno Creo che, dopo aver fatto un’analisi del risultato del voto regionale, guarda già al prossimo importate appuntamento elettorale con le comunali.

Il voto del 12 e 13 febbraio scorso per le regionali, ha visto l’Udc raccogliere il 2,62% delle preferenze in tutta la provincia, al di sopra del dato regionale, e il 3,8% nel capoluogo.

“Dopo le ultime elezioni non posso che esprimere la mia massima soddisfazione per il risultato raggiunto a Latina dai candidati dell’Udc i quali, solamente nella città pontina, hanno toccato la soglia del 4%, ovvero il miglior dato fra tutte le città capoluogo del Lazio, nonostante pochissimi giorni di campagna elettorale e l’appartenenza ad un partito che non è legato ai grandi simboli nazionali, ma che può vantare idee e progetti ben chiari - ha detto Creo -. Tanti cittadini di Latina si sono recati alle urne per scegliere l’Udc e ciò rappresenta senza alcun dubbio un buon viatico per presentare alle prossime elezioni amministrative una lista che sia composta da figure competenti e preparate, giovani e professionisti pronti a rendere lo scudo crociato protagonista in città eleggendo almeno due Consiglieri comunali”.

“È da diversi anni che Latina staziona agli ultimi posti delle classifiche nazionali per servizi, infrastrutture, opportunità di lavoro e gestione dei rifiuti, attraversando al contempo un periodo di grande depressione economica: in questo scenario - conclude Creo -, l’Udc si riaffaccia al panorama politico locale per portare una moderazione che oggi sembra mancare in tutti i vari schieramenti, con l’obiettivo di rilanciare una città che necessita al più presto di cambiare marcia, di uscire una volta per tutte dall’isolamento e rivalutare la sua immagine agli occhi dell’Italia intera