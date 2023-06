Vertice del Pd a Ventotene: Elly Schlein riunisce sull'isola la segreteria nazionale

Lo aveva annunciato una settimana fa e ora arriva la notizia ufficiale. Elly Schlein riunirà la segreteria nazionale del Partito democratico a Ventotene. L'appuntamento è stato fissato a martedì 4 luglio e il programma dell'intera giornata è stato già definito. Sull'isola pontina approderanno, oltre alla segretaria nazionale del partito, altri 26 componenti della segreteria nazionale.

Una scelta certamente non casuale, quella di Ventotene. Sull'isola infatti sta per essere istituito un circolo del Pd. E da qui, culla dell'Europa e del manifesto il partito comincia a guardare all'appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. A dare l'annuncio ufficiale è stato Andrea Bonsignori, il segretario della nuova sezione locale del partito "Ursula Hirschmann".

L'arrivo dei partecipanti è previsto alle 10.45 e la riunione della segreteria nazionale, riservata ai componenti, prenderà il via alle 11,30 presso il ristorante Il Giardino. Dopo la pausa pranzo, alle 14,30, si terrà il congresso istitutivo del circolo di Ventotene e successivamente sarà scoperta la targa della sede. In conclusione della giornata è poi previsto un omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, padre del manifesto dell'Europa, che proprio a Ventotene durante il fascismo venne mandato al confino.