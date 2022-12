Consiglio comunale straordinario sulla sanità: intesa sul potenziamento dell'offerta

Si è riunita oggi, 19 dicembre, una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Fondi sul tema della sanità. Un unico punto all'ordine del giorno, esposto dalla presidente della commissione competente Daniela De Bonis. Poi, al termine del dibattito, avvenuto anche alla presenza del direttore medico Dea 1° degli ospedali di Formia, Fondi e Terracina Giuseppe Ciarlo e del vice direttore del distretto Fabrizio Turchetta, il punto è stato approvato all’unanimità.

"Un sentito ringraziamento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la presidente della commissione Sanità Daniela De Bonis – va a tutti i consiglieri che hanno collaborato, con impegno, spirito critico e capacità di ascolto, non perdendo mai di vista l’obiettivo finale ossia il potenziamento dell’offerta sanitaria della provincia di Latina e, in particolare, dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. L’analisi delle criticità è stata effettuata, nelle lunghe settimane che hanno preceduto questo Consiglio, mettendo da parte divergenze, divisioni e schieramenti politici. Vogliamo inoltre ringraziare per la disponibilità, per la presenza e per i chiarimenti il dottor Ciarlo e il dottor Turchetta, che hanno preso parte anche ai lavori della commissione propedeutica al Consiglio e che hanno seguito tutti i lavori dell'assise di oggi, rispondendo a dubbi e perplessità e accogliendo le numerosissime richieste e critiche pervenute da ogni schieramento politico. Perché, come abbiamo ripetuto in più circostanze, la sanità non può avere colori politici e solo con questi toni e con lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato la seduta odierna sarà possibile portare a casa risultati concreti e indispensabili per il buon funzionamento del nostro ospedale. L’auspicio è che questa delibera contribuisca a dare attuazione, non solo alle proposte contenute nel documento approvato, ma anche a tutti i punti dell’atto aziendale approvato. Auspichiamo, altresì, una programmazione della sanità regionale seria, concreta e risolutiva rispetto alle problematiche che da troppi anni attanagliano l’ospedale di Fondi".

La delibera approvata dà mandato al sindaco di rappresentare al presidente della Regione Lazio e alla direttrice generale della Asl pontina: la richiesta di verifica finalizzata a valutare lo stato di attuazione dell'atto aziendale, propedeutica alla definizione di un nuovo modello organizzativo socio–sanitario più corrispondente alle esigenze di tutto il territorio della provincia di Latina; l'adozione di azioni concrete e integrate per un potenziamento complessivo dei servizi sanitari nell'area di Fondi e Terracina; sollecitare il completamento degli interventi di miglioramento e potenziamento previsti e annunciati per l’ospedale di Fondi. Il Consiglio comunale di Fondi, già nelle precedenti deliberazioni, aveva proposto l'implementazione della rete perinatale e l'adeguamento e il miglioramento del reparto di Ostetricia e Ginecologia, ripristinando il servizio di Pediatria; la realizzazione e attivazione di un day-week surgery multidisciplinare; il potenziamento dei servizi annessi al pronto soccorso con piena funzionalità h24; il consolidamento e la riqualificazione della medicina generale, anche con l’attivazione di un’area dedicata alla Geriatria; il ripristino dei posti di terapia intensiva anche a supporto della rete provinciale; la realizzazione della piattaforma elisuperficie interna all’ospedale.

Si punta poi a una nuova definizione del rapporto con l'università, alla definizione delle procedure per la realizzazione della Casa della Salute e dell'ospedale di Comunità, programmate sul territorio in via Diversivo Acquachiara, e anche al recupero e alla valorizzazione della struttura di proprietà della Asl dell'ex Clinica Accorinti, dove poter collocare gli uffici del distretto Lt4 e i vari dipartimenti.