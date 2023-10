Sanità e carenza di personale, Fondi si prepara all'incontro con il presidente della Regione

Focus sulla sanità nella riunione del tavolo tecnico presso l'aula consiliare del Comune di Fondi organizzato, su proposta dell'Associazione “Centro studi terzo millennio” e dal presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della commissione regionale Lavoro e vice presidente della commissione Sanità Angelo Tripodi, i sindaci di Fondi Beniamino Maschietto, di Monte San Biagio Federico Carnevale e di Lenola Fernando Magnafico, il delegato del sindaco di Sperlonga Massimo De Simone, il presidente del Comitato Pro Ospedale Lucio De Santis oltre a rappresentanti dell’ospedale e dell'associazionismo locale.

L’incontro ha affrontato il tema della carenza di personale nei reparti ospedalieri in vista di un incontro con il presidente della Regione Francesco Rocca. Il sindaco di Fondi ha espresso la necessità di aggiornare urgentemente un atto aziendale ormai superato e di convocare la Conferenza dei sindaci; il primo cittadino di Monte San Biagio Federico Carnevale ha evidenziato come il paese presepe si trovi “schiacciato” tra due città con problemi sanitari analoghi e ha espresso la necessità di potenziare entrambi i nosocomi soprattutto nel periodo estivo quando l'utenza si moltiplica esponenzialmente, il collega di Lenola Fernando Magnafico ha invece sottolineato, aldilà di alcune indiscusse eccellenze del nosocomio fondano come il reparto di ostetricia e ginecologia, l'importanza improcrastinabile di incrementare, in termini di personale e servizi, il pronto soccorso.

L'onorevole Tripodi ha condiviso con l'assemblea alcune importanti novità quali l’assegnazione di due milioni di euro a favore all’Asl di Latina per gli ospedali “Santa Maria Goretti”, “Dono Svizzero” di Formia, “Alfredo Fiorini” di Terracina e “San Giovanni di Dio” di Fondi.



“Si tratta di una prima fase di finanziamenti – spiega una nota della Regione - a seguito dei sopralluoghi effettuati in questi mesi dal direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e dal direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi”.