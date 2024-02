Forza Italia, il partito si riorganizza: “Pronti ad affrontare le prossime sfide”

Con l’elezione per acclamazione del nuovo coordinatore provinciale di Latina, Giuseppe Di Rubbo, e dei delegati al congresso nazionale nonché dei componenti del comitato provinciale si è chiusa la fase congressuale di Forza Italia. Il partito sta procedendo in queste settimane a una nuova riorganizzazione con la nuova squadra che piano piano si sta formando proprio intorno al coordinatore provinciale.

Di Rubbo nelle scorse ore ha provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 42 dello Statuto di FI, ad integrare con i componenti di diritto del coordinamento provinciale che sarà composto dal senatore Claudio Fazzone, dal parlamentare europeo, Salvatore De Meo, dal vice presidente della Provincia di Latina, Luigi Coscione, dai consiglieri regionali Cosmo Mitrano e Angelo Tripodi, da Stefano Cardillo, coordinatore comunale di Latina, Fausto Lazzarini, coordinatore comunale di Aprilia, Augusto Basile, coordinatore comunale di Terracina, Luigi Ganelli, coordinatore comunale di Cisterna, Vincenzo Carnevale, coordinatore comunale di Fondi, Angelo D'Onorio De Meo, coordinatore comunale di Formia, dai capogruppo di Forza Italia nella Provincia di Latina, Vincenzo Mattei, e al Comune di Latina, Mauro Anzalone, dal coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Luca Palmegiani e di Forza Italia Seniores, Claudia Laportella.

“Si tratta - ha detto Di Rubbo - di un ulteriore step previsto dallo Statuto nella definizione dei quadri dirigenti del partito a cui seguirà a breve la comunicazione dei responsabili dei dipartimenti. E’ un processo aperto a cui, come sottolineato nel corso del mio intervento durante il congresso, punta alla massima partecipazione di tutti coloro che intendano con passione e voglia di fare mettersi a disposizione del partito per lavorare insieme alla definizione delle risposte migliori da fornire alle nostre comunità. Siamo pronti ad affrontare insieme le sfide che si pongono di fronte a noi - ha poi concluso il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina - e lo faremo con lealtà e trasparenza per rinsaldare a tutti i livelli, dal locale al nazionale, fino ad arrivare in Europa i nostri valori democratici e le istanze del nostro territorio”.