FdI si prepara al congresso provinciale: “Partito unito che ha saputo compattare la destra”

Fratelli d’Italia si prepara al congresso provinciale in programma sabato 25 novembre al teatro D’Annunzio di Latina. Un momento di confronto cruciale per il partito guidato nel territorio pontino dal senatore Nicola Calandrini, unico candidato al ruolo di coordinatore.

“Arriviamo a questo appuntamento consapevoli dei passi in avanti fatti in questi anni – spiega Calandrini – e della grande responsabilità che comporta l’essere il primo partito a livello nazionale e locale. Fratelli d’Italia arriva a questa data come una comunità compatta, consapevole, che sa fare quadrato attorno alla propria classe dirigente, come la mia candidatura unitaria dimostra. Siamo un partito vivo, dove il confronto è quotidiano ma proattivo, senza spaccature o crepe di alcun tipo. Le nostre energie sono volte a trovare risposte per i territori e le uniche campagne elettorali che conosciamo sono quelle rivolte ai cittadini. In questi anni la comunità si è evoluta, è cresciuta, mantenendo però radici forte, le uniche che permettono all’albero di crescere in salute”.

Al 30 settembre 2023 sono state quasi 7mila le tessere sottoscritte in provincia di Latina, il 400% in più di quanto fatto registrare lo scorso anno.

L’appuntamento con il congresso provinciale prevede una prima parte aperta al pubblico, in cui si alterneranno i saluti istituzionali dei maggiori rappresentanti del tessuto socio economico e dei partiti politici di maggioranza e opposizione del territorio, e la seconda parte dedicata all’assemblea e al confronto tra i tesserati del partito provinciale. Il giorno seguente i tesserati di Fratelli d’Italia saranno chiamati alle urne, con i seggi dislocati su tutto il territorio provinciale, per eleggere i membri del direttivo provinciale, su cui c’è massima compattezza.