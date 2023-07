Fratelli d’Italia guarda al futuro e prepara una grande manifestazione per settembre

Fratelli d’Italia guarda al futuro e si prepara a una grande manifestazione da organizzare a settembre a Latina. Questa la più grande delle novità che è emersa oggi nel corso del secondo tavolo di confronto che ha visto riunirsi i rappresentanti del partito della provincia eletti in Europa, Parlamento e Regione.

“Siamo una realtà sempre più consolidata sul territorio – ha spiegato il coordinatore provinciale, il Senatore Nicola Calandrini – per questo ci sembra giunto il momento di organizzare una grande manifestazione che coinvolga tutte le compagini dei 33 Comuni della provincia di Latina e che rappresenti un momento di confronto non solo politico ma anche culturale, senza dimenticare la parte più ludica. Una tre giorni che avrà luogo a Latina ma che rappresenterà solo una tappa zero di una manifestazione che vorremmo diventasse itinerante e toccasse tutti i Comuni del nostro splendido territorio”.

Le novità riguarderanno anche la comunicazione interna: “Siamo ormai il primo partito in Italia, abbiamo sedi aperte su tutto il territorio della provincia di Latina - spiega ancora Calandrini – e rappresentanti che siedono nel Parlamento Europeo, in quello Italiano e in Regione. Lavoriamo su tantissimi fronti ed è essenziale che anche l’ultimo dei nostri militanti venga informato di quello che accade nelle istituzioni. Una comunicazione puntuale ed essenziale che servirà a tenere tutti informati e quindi in grado di intervenire con consigli, correttivi o semplicemente nell’atto di divulgare norme e novità, come quelle relative ai fondi disponibili, che molto spesso fanno difficoltà ad arrivare all’utente finale, ossia al cittadino”.

Positivo il bilancio di questo secondo incontro: “Non poteva essere altrimenti – conclude Calandrini – il dialogo è essenziale per la crescita e solo cooperando si possono raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. E’ questo un tavolo permanente che ci vedrà ciclicamente a confronto, per il bene di tutti”.