Fratelli d’Italia, in 3.500 al voto in provincia per il rinnovo del coordinamento

Circa 3.500 hanno votato per il rinnovo per il rinnovo del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che affiancherà nella guida del partito il coordinatore, riconfermato, Nicola Calandrini. I dati ufficiali degli iscritti che si sono recati ai seggi sparsi su tutto il territorio pontino sono arrivati nella notte tra domenica e lunedì.

Alla fine 3500 tesserati, più della metà degli aventi diritto, hanno deciso di recarsi alle urne. “Sono davvero felice di aver visto tanta gente nei seggi – ha commentato il senatore Calandrini –; purtroppo queste percentuali di affluenza non si registrano, spesso, nemmeno per le elezioni, credo sia davvero un segnale positivo. Un’indicazione del fatto che gli italiani hanno voglia di partecipare alla vita democratica della nazione, gli si deve solo presentare un progetto serio a cui poter aderire. Spero che questo risultato sia da stimolo anche per le altre forze politiche, perché davvero il nostro primo e comune avversario è senza dubbio l’astensionismo. Ci tenevo, prima di tutto, a ringraziare il sottosegretario al Mef Lucia Albano, presidente del congresso, che ha costantemente seguito e coordinato i lavori. Un grande grazie va però anche ai tanti militanti, tra cui molti amministratori e presidenti di circolo, che ininterrottamente e per 48 ore hanno contribuito a far funzionare alla perfezione l’imponente macchina organizzativa che ci ha visto allestire ben 7 seggi in altrettanti comuni del territorio”.

“Abbiamo dimostrato di essere davvero una comunità dialogante, coesa e con lo sguardo rivolto verso la meta; nonostante i ripetuti tentativi di qualcuno di screditarci, i dati dimostrano ancora una volta come Fratelli d’Italia Latina goda di ottima salute” ha poi concluso Calandrini.