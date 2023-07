Mare, due punti inquinati a Latina. Pd: “Verifiche su tutto il litorale per individuare le cause”

Degli 11 punti del litorale pontino monitorati dal Goletta Verde questa’anno, quattro sono fortemente inquinati e di questi due si trovano a Latina. I risultati della storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute delle acque marine e della costa sono stati presentati per nel corso disuna conferenza a Ventotene.

E oggi su quegli stessi dati intervengono i due consiglieri del Pd Vanierà Fiore e Leonardo Majocchi. “Non arrivano buone notizie per la marina di Latina - commentano i due esponenti del Partito Democratico -. Diversamente dal resto della provincia, in particolare il sud in cui si registra un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, i prelevamenti effettuati a Foce Verde e Rio Martino segnalano una situazione di forte inquinamento. Addirittura, il tratto di Foce Verde restituisce valori due volte superiori il limite consentito”.

“I prelevamenti effettuati alle foci dei canali del Ponte Mascarello e di Rio Martino – sottolinea la consigliera del Partito Democratico, Daniela Fiore – presentano i valori più alti, ben oltre le soglie di legge. Tuttavia, sono indicativi di uno stato di inquinamento diffuso per il quale è necessario attivare da subito i soggetti competenti, affinché si avviino le verifiche per individuare le cause, estendendo l’analisi a tutto il litorale”.

“Investiremo del problema la Commissione Ambiente – annuncia il consigliere e segretario comunale del Pd, Leonardo Majocchi – chiedendo l’audizione di Acqualatina, per verificare se le criticità siano legate al funzionamento degli impianti di depurazione, e dell’Arpa per capire se sono previste ulteriori analisi alla luce dei dati preoccupanti diffusi da Goletta Verde”.