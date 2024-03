“No alla riapertura del centro”: la manifestazione in piazza per “salvare” l’isola pedonale

Contro la riapertura di un pezzo di piazza del Popolo e la cancellazione di parte della pista ciclabile nel cuore della città: questi i due motivi più importanti che hanno portato alla manifestazione di ieri in piazza del Popolo per “salvare l’isola pedonale”. Una mobilitazione che è stata promossa dalle forze di opposizione in Consiglio comunale, Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, ma che ha ottenuto il sostegno anche di Azione, Europa Verde, Italia Viva, Latina Possibile, Partito socialista italiano, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, e soprattutto di tanti cittadini.

La manifestazione, dal titolo “L’isola che non isola – Salviamo l’isola pedonale”, c’è stata in piazza del Popolo, simbolicamente davanti all’Intendenza di Finanza, proprio nel tratto - quello tra via Diaz e corso Matteotti - che secondo il progetto presentato dall’amministrazione nelle scorse settimane dovrebbe essere riaperto al traffico - dal lunedì al venerdì - per guadagnare una quarantina di parcheggi con disco orario.

Diversi gli interventi nel corso della mattinata tutti legati da un unico filo conduttore. Le opposizioni definiscono infatti “assurda e anacronistica” la decisione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Celentano di riaprire un tratto di isola pedonale in centro sacrificato anche la pista ciclabile. Una decisione che va in controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto dell’Europa. “Il centro storico deve rimanere un’area pedonale, deve essere rigenerato rispettando l’ambiente, la salute, la sostenibilità. Deve diventare uno spazio libero, sicuro, salubre, attrattivo per tutti e tutte”.

Quello dell’isola pedonale in centro sarà un tema caldo per tutto il resto della settimana; sarà infatti al centro del Consiglio comunale in programma per domani e di un incontro organizzato sempre dalle opposizioni nella giornata di giovedì 28 marzo.