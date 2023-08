Allevamento di polli di borgo Bainsizza, l'attività è senza autorizzazione

Si è discusso dell’allevamento di polli di borgo Bainsizza nella riunione della Commissione trasparenza convocata dalla presidente di Lbc Floriana Coletta dopo le numerose segnalazioni dei cittadini su miasmi e sciami di mosche presenti in case, uffici e attività commerciali della zona circostante.

“Quella dell’allevamento di Borgo Bainsizza è una situazione piuttosto complessa sotto diversi profili: tutela ambientale, animale, ma anche di edilizia e igiene pubblica – sottolinea Coletta – e i cittadini lamentano una situazione ormai invivibile. Ecco perché era necessario agire con celerità insieme ai consiglieri, all’assessore, ai dirigenti del Comune e alla polizia locale”. Alla riunione erano presenti anche residenti e componenti dell’Associazione Amici del borgo, oltre al dirigente del Suap Stefano Gargano il quale ha sottolineato che ad oggi l’attività è totalmente abusiva in quanto non risulta attivata la Scia necessaria mentre l’allevamento è rientrato in funzione già da maggio.

“Una situazione – spiega la presidente Coletta - che richiede a breve un sopralluogo della polizia locale che si effettuerà verosimilmente nella giornata di domani. Successivamente sarà indetta una Conferenza dei servizi con il coinvolgimento della Provincia, della polizia locale e della Asl”. L’Aua- Autorizzazione unica ambientale riguarda inoltre un numero di poco inferiore a 40mila capi, ma da quanto emerso per voce del comitato dei cittadini i capi sarebbero almeno il doppio e in questo caso occorrerebbe una Valutazione di impatto ambientale. Anche su questo aspetto dunque occorrerà fare definitiva chiarezza attraverso controlli mirati, a cui si aggiungono verifiche relative anche all’adempimento delle prescrizioni che erano state precedentemente imposte alla società. Nel corso della commissione è stata inoltre data lettura di una missiva indirizzata alla sindaca, ai consiglieri e alla commissione Trasparenza, in cui la stessa società assicurava che il problema è in via di risoluzione.