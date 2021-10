Zaccheo sconfitto: "Mi assumo la responsabilità, ma centrodestra di Latina penalizzato dal trend nazionale"

I numeri erano tutti dalla sua parte, ma il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, che pure al primo turno aveva raggiunto il 48% dei consensi, si è fermato questa volta al 45,10%.

"Le elezioni sono, prima di una competizione - ha dichiarato attraverso un post sul suo profilo Facebook quando ormai era chiara la vittoria di Damiano Coletta - il trionfo della democrazia e come tali vanno celebrate, anche quando si perde. È con questo spirito che tributo la mia profonda gratitudine a quanti mi hanno accordato la loro fiducia, il loro sostegno. È con questo spirito che auguro al sindaco Coletta buon lavoro con la promessa, da me mai smentita, di un confronto leale il cui baricentro è stato, è e sarà sempre il bene della nostra città".

Dal suo point elettorale lungo Corso della Repubblica Zaccheo concede poi interviste e spiega: "Latina è stata penalizzata dal trend nazionale - ha dichiarato - Non voglio dare responsabilità a nessuno, mi assumo io ogni responsabilità. Una buona parte di cittadini non è andata a votare. Se domani si votasse per le politiche l'affluenza sarebbe probabilmente ancora minore. La politica si deve rigenerare, non solo nel centrodestra. Sicuramente la mancanza di affluenza alle urne ha penalizzato a Latina il centrodestra".

Il candidato sindaco ha poi dichiarato di aver già inviato un messaggio al neo sindaco Coletta e di essere pronto a lavorare per il bene della città da consigliere comunale.