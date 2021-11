Elezioni amministrative, ricorso al Tar sul voto di Latina: presunte irregolarità in alcune sezioni

Presunte irregolarità in almeno 30 sezioni su 116. Alcuni cittadini e candidati di centrodestra non eletti della lista civica dell'ex candidato sindaco Vincenzo Zaccheo hanno presentato un ricorso al Tar chiedendo di annullare l'esito del voto e di tornare alle urne. Secondo le contestazioni avanzate al tribunale amministrativo in alcuni seggi il numero di votanti e quello delle schede non combaciano e ci sarebbero inoltre schede votate ma non firmate.

Il ricorso presentato dall'avvocato De Simone punta dunque a ripetere le operazioni di voto nelle sezioni in cui si sarebbero verificate le irregolarità. Un precedente accaduto solo a Cisterna, nelle elezioni del 2018, quando il Tar, accogliendo un ricorso presentato da un candidato sindaco, aveva annullato la proclamazione degli eletti e disposto il rinnovo delle operazioni di voto in quattro sezioni.