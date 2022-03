Bonus matrimoni, 10 milioni dalla Regione Lazio. Chi può richiederlo e come fare domanda

E’ possibile da lunedì 28 febbraio presentare le domande per accedere al bando della Regione “Nel Lazio con Amore” grazie al quale viene concesso un bonus di 2.000 euro a coppie, italiane e straniere, che hanno contratto o contrarranno matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 a copertura di spese sostenute presso imprese laziali della filiera del wedding.

Proprio per far fronte agli effetti devastanti che la situazione emergenziale causata da Covid-19 ha avuto sul settore wedding, infatti, la Regione Lazio ha messo a disposizione 10 milioni di euro a sostegno di tutta la filiera per chi sceglierà il nostro territorio come destination wedding.

10 milioni di euro per la filiera del wedding

“Un bando pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica - ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Dieci milioni di euro: un nuovo e importante investimento che abbiamo messo in campo con un occhio rivolto anche al comparto turistico, nella consapevolezza e con l’orgoglio di poter vantare, in ogni parte della nostra regione, tantissime location tra le più magiche e affascianti al mondo grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile. Spazi ideali anche per celebrare un giorno speciale come quello del matrimonio”,.

“Facciamo ripartire un settore fermo da troppo tempo: negli ultimi due anni tutta la filiera del wedding ha sofferto una contrazione importante a causa della pandemia – hanno dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa e Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione. La Regione Lazio vuole dare un sostegno alle imprese laziali della filiera e allo stesso tempo promuovere il nostro territorio in chiave turistica come wedding destination. Vogliamo premiare le eccellenze regionali e aiutarle a ripartire con il piede giusto con un provvedimento di sostegno alla ripresa economica”.

Le spese rimborsabili

Come spiega la Regione Lazio, saranno rimborsate per ciascuna coppia spese pertinenti all’evento del matrimonio o dell’unione civile, tra le quali l’acquisto di bomboniere, il noleggio dell’auto da cerimonia, l’acquisto dell’abito e degli accessori da cerimonia sposo o sposa e l’addobbo floreale; ancora anche i servizi di catering e ristorazione e i servizi alla persona legati al giorno del matrimonio come acconciatura e trucco, il viaggio di nozze, l’affitto di sale e location per la cerimonia e il banchetto, i servizi di riprese video e book fotografico, quelli di animazione, intrattenimento e spettacolo e quello ervizio di wedding planner. Infine potranno essere rimborsate anche le spese per l’acquisto di fedi nuziali e la stampa delle partecipazioni.

Ciascuna coppia può chiedere il rimborso di massimo cinque documenti di spesa.

Le modalità di presentazione della domanda

Il contributo è concesso secondo una procedura a sportello, le domande dovranno essere presentate per via telematica a LAZIOcrea dal 28 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento anticipato dei fondi. La domanda deve essere presentata da uno solo dei componenti della coppia, inviando autocertificazione dell’avvenuto matrimonio o unione civile, per spese sostenute nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2023 dimostrabili tramite sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico). Non saranno ammesse spese sostenute tramite e-commerce.

Link per la presentazione delle domande: https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-nel-lazio-con-amore/