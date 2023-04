Rocca accentra le decisioni sulle nomine Asl, La Penna (Pd): “Così sanità a rischio paralisi”

Cambiano le regole nelle Asl del Lazio, in particolare per quanto riguarda le nomine. Novità, introdotte con la determinazione dirigenziale del 18 aprile 2023 “Disposizioni in merito all’assunzione di personale da parte delle Aziende e degli Enti del SSR” destinata a far discutere. Il presidente Francesco Rocca, assessore alla Sanità ad interim, come spiega RomaToday, ha deciso di accentrare su di sé le decisioni relative alle nomine di nuovo personale all'interno delle aziende sanitarie locali, sia per i contratti a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato. Una decisione comunicata il 19 aprile dalla direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria ai direttori generali e ai commissari straordinari degli enti e delle aziende del sistema sanitario regionale.

Una critica in queste core è arrivato anche dalla provincia di Latina, e in particolare dal consigliere del Pd Salvatore La Penna, membro anche della VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare. La determinazione dirigenziale ha lasciato interdetti sindacati e operatori delle Asl. Sia per il metodo che per il contenuto” ha detto La Penna.

“Viene naturale chiedersi il motivo di un accentramento così drastico sull’assunzione di personale in capo alle strutture regionali, con una forte limitazione dell’autonomia delle Asl e con un commissariamento di fatto che rischia di paralizzare le procedure di reclutamento in una fase di importante carenza di personale e necessità di assicurare l’erogazione dei servizi di cura e di assistenza. Tale scelta rischia di produrre problematiche ancora più penalizzanti nelle province e nei territori più periferici, dove l’attività di reclutamento e di reperimento del personale è ancora più complicata”.

“Tutto ciò - aggiunge il consigliere regionale pontino - è avvenuto senza un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali, con una estensione del provvedimento a svariate tipologie procedurali e con meccanismi autorizzativi applicati a ogni step e segmento di ogni singola procedura. Si rischia di ingessare in maniera inopportuna il reclutamento del personale laddove insistono già gravi carenze e rallentare l’assegnazione di ruoli apicali decisivi per il funzionamento delle unità operative complesse degli ospedali e dei presidi sanitari del nostro territorio”.

La Regione già interviene sul controllo della spesa relativa ai processi assunzionali, a monte, autorizzando i budget alle varie Aziende del Servizio e la determinazione assunta mostra dubbi dal punto di vista normativo che vanno chiariti. Non basta far trapelare che la decisione avrebbe un carattere temporaneo; appare necessario che il Presidente Rocca venga in Commissione Sanità per un confronto e per i chiarimenti necessari” conclude poi La Penna.