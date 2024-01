Provincia verso le elezioni, il bilancio di due anni. Stefanelli: “Un’Ente rinnovato”

Il 10 marzo si vota in Provincia per il rinnovo del Consiglio e nella giornata di ieri il presidente Gerardo Stefanelli ci ha tenuto a organizzare un evento, che si è tenuto nell’auditorium della Latina Formazione, per presentare il bilancio di fine consiliatura.

L’ultima seduta del Consiglio del 19 gennaio e si è conclusa con l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2024 e pluriennale 2024-2026 e nell’evento di ieri il presidente Stefanelli ha idealmente ripercorso le tappe salienti del biennio, tracciando le linee guide delle azioni di governo e i valori che le hanno ispirate.

"La fine della consiliatura provinciale segna idealmente la fine della prima parte del mio mandato di presidente e come tale induce ad un primo importante bilancio personale e politico - ha detto Stefanelli -. La Provincia, per la sua conformazione e per il suo assetto meno personalistico, mi ha dato la possibilità di sperimentare la libertà dell'azione politica che spesso nei Comuni si perde. Questo ha reso possibile lavorare concretamente sui territori, contribuendo a creare una macchina amministrativa forte e in grado di essere un punto di riferimento per gli Enti territoriali. Per farlo, abbiamo ridefinito il suo organigramma, il vocabolario dei valori, perseguendo l'innovazione tecnologica e una semplificazione che accorciasse le distanze tra la Provincia e i suoi interlocutori.

Abbiamo vestito l'Ente - ha detto ancora il presidente - con un’immagine nuova, più dinamica e presente, lavorando attivamente sul territorio e cercando di costruire un sistema partecipato dove trovare competenze, professionalità e linee guide per amministrare. Il ruolo di una Provincia è anche quello di segnare un percorso di eccellenza ed esempi virtuosi da perseguire. Io credo che questa macchina amministrativa vada raccontata, per questo motivo ho voluto un incontro informale e conviviale con chi ha contribuito a costruirla, tassello dopo tassello. Al mio fianco ho voluto i consiglieri uscenti, i dirigenti e i dipendenti, che di questo Ente sono la preziosa macchina operativa” ha poi concluso Stefanelli.