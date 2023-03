Angelo Tripodi (Lega) confermato capogruppo al Consiglio regionale del Lazio

Angelo Tripodi, eletto di nuovo consigliere regionale alla tornata elettorale del 12 e 13 febbraio, è stato confermato capogruppo della Lega in Consiglio, alla presenza del coordinatore regionale del partito, Claudio Durigon.

"Nella precedente legislatura Tripodi è stato protagonista di una dura e intransigente opposizione all'amministrazione Zingaretti commentano Pino Cangemi e Laura Cartaginese, rispettivamente vicepresidente del Consiglio regionale e consigliera regionale della Lega - ma si è contraddistinto con il dialogo e l'umiltà nello svolgere un ruolo delicato all'interno dell'aula facendo crescere il gruppo consiliare. Non potevamo che confermare il nostro portavoce, il cui incarico sarà essenziale per ricostruire la Regione Lazio attraverso la sua lunga esperienza al Comune di Latina e in Consiglio regionale''. Nella seduta di insediamento è stata anche confermata la nomina di Pino Cangemi alla vicepresidenza del Consiglio regionale del Lazio.

''Esprimiamo profonda soddisfazione per le conferme di Pino Cangemi e di Angelo Tripodi alla guida del gruppo consiliare della Lega - ha dichiarato Claudio Durigon, coordinatore regionale dell alega e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali - Una squadra determinata e compatta con Laura Cartaginese, già consigliere al Comune di Tivoli, confermata con oltre 12mila preferenze''. ''Tripodi - aggiunge Durigon - è una colonna portante della Lega all'interno della Pisana, ma anche sul territorio con cui ha stretto un legame profondo sia con le amministrazioni locali sia con gli enti sovraordinati. Siamo certi che continuerà a essere un punto di riferimento indispensabile per il rilancio della Regione Lazio, insieme ai consiglieri Pino Cangemi e Laura Cartaginese e agli assessori Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre''.