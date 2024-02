A Latina i musei fanno rete: a Piana del Orme la firma del protocollo d’intesa

Protocollo d’intesa tra enti pubblici e privati per la costituzione della Rete dei Musei della provincia di Latina: la sottoscrizione è in programma per venerdì 1 marzo nel corso di un evento che si terrà a Piana delle Orme a partire dalle 10.

All’appuntamento prenderanno parte Matilde Celentano, sindaca di Latina, Comune capofila della costituenda rete, il prefetto Maurizio Falco, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio, e Fosco Esposito, direttore del museo ospitante. L’iniziativa coinvolge nove municipalità, con in testa il Comune di Latina, per un totale di tredici musei pubblici e cinque privati. “Lo scopo della nascente rete – ha spiegato la sindaca Celentano - è quello di promuovere e incentivare la cultura museale sul territorio pontino, attraverso attività sinergiche e iniziative di coordinamento tra musei”.

Faranno parte della Rete dei Musei: il Cambellotti, Piana delle Orme, Terra Pontina, Mug Giannini e Madxi-Mad (Museo Contemporaneo e Museo di Arte Diffusa) presenti nel territorio di Latina; il museo “Emilio Greco” e il Museo civico del mare e della costa “Marcello Zei” di Sabaudia; il Museo archeologico, il Parco archeologico, il Museo Medievale di Fossanova e il Museo per la Matematica di Priverno; l’Etnomuseo dei Monti Lepini che si trova a Roccagorga; il Museo delle Terre di Confine presente a Sonnino; il Museo dell’Olio di Roccasecca dei Volsci; il Museo della città e del territorio di Cori, l’Archivio storico e Map e l’Ecomuseo dell’Agro Pontino presenti a Pontinia; il Museo archeologico comunale di Sezze.

La firma del protocollo d’intesa da parte dei sindaci avrà luogo in occasione dell’apertura di una due giorni a carattere culturale, dal titolo “MuseInRete – Forum 2024”, aperto alle scuole e a cui parteciperanno la prima cittadina Celentano insieme agli altri sindaci di Sabaudia Alberto Mosca, di Priverno Anna Maria Bilancia, di Roccagorga Carla Amici, di Sonnino Gianni Carroccia, di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni, di Pontinia Eligio Tombolillo, di Cori Mauro De Lillis e di Sezze Lidano Lucidi. Dopo la firma e la presentazione della Rete alla stampa da parte dei direttori dei musei, anche attraverso la proiezione del video MuseInRete, seguiranno altre attività, tra cui il workshop per docenti “Educazione ambientale, Musei e Territorio, a cura di Labnet Lazio e con la partecipazione dei direttori dei musei della Rete. Nella giornata di sabato avranno luogo invece laboratori didattici organizzati presso gli stand dei musei della Rete allestiti nella sede di Piana delle Orme e un’esibizione musicale degli allievi del Conservatorio di Latina.