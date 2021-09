Comunali 2021, Salvini torna a Latina per la chiusura della campagna elettorale della Lega

L’appuntamento giovedì 30 settembre in piazza Dante; il leader del Carroccio di nuovo nel capoluogo per sostenere la corsa di Vincenzo Zaccheo a sindaco

Chiusura della campagna elettorale con il leader Matteo Salvini per la Lega di Latina in vista del voto amministrativo del 3 e 4 ottobre. Salvini torna nel capoluogo per sostenere la corsa per diventare sindaco di Vincenzo Zaccheo, candidato di un centrodesttra che a queste elezioni si è presentato unito.

Poco meno di due mesi fa, il 4 agosto, il capo della Lega era già stato a Latina, nell'ambito delle iniziative per la raccolta firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia; l’incontro era stato organizzato a Capoportiere e in quella circostanza il centrodestra ancora non aveva trovato la quadra sul nome del candidato sindaco - che sarebbe arrivata solo qualche giorno dopo - come lo stesso Salvini non aveva mancato di sottolineare: “Il nome del candidato sindaco nelle prossime ore o arriva Natale” aveva detto dal palco allestito in piazzale Loffredo al lido.

Ora Matteo Salvini torna a Latina per tirare la volata all’aspirante primo cittadino Vincenzo Zaccheo che domani sarà presente all’incontro con i sostenitori della Lega e del centrodestra; l’evento è alle 20 in piazza Dante.