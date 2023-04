Carenza di personale sanitario negli ospedali, Mitrano incontra la direttrice generale della Asl

Fare il punto sullo stato di salute della sanità pubblica pontina, con una particolare attenzione al delicato tema della carenza di personale sanitario negli ospedali della provincia pontina: questo al centro dell’incontro che nei giorni scorsi il consigliere regionale di Forza Italia e la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli.

“Gli ospedali della nostra provincia versano in condizioni spesso al limite assumendo sempre l’aspetto di contenitori ‘vuoti’ per la carenza di personale medico-sanitario - ha detto Mitrano -. Questo depotenziamento determina una condizione che non consente più di poter rispondere alle esigenze di un’utenza che, come anello debole in un sistema in crisi, paga le conseguenze più pesanti. Il presidente Rocca ha già indicato la strada da percorrere che si preannuncia molto impegnativa ma con prospettive di recupero e di progressivo miglioramento dell’offerta sanitaria pubblica. Dalla Regione, quindi, abbiamo lanciato un segnale forte ma non basta”.

Per questo, ha spiegato ancora il consigliere regionale, “ho ritenuto importante e necessario” il momento di confronto con la manager Cavalli. Tema centrale dell’incontro la carenza di medici internisti nei nosocomi di Latina, Fondi e Terracina e di anestesisti negli ospedali di Formia, Fondi e Terracina. “Una vera e propria emergenza del personale sanitario che parte da molto lontano ma che oggi si è acuita ulteriormente anche nella nostra provincia - ha aggiunto l’esponente pontino alla Pisana -. Come sappiamo, al crescente innalzamento dell'età media del personale si è aggiunta un’eccessiva rigidità dei limiti della spesa del personale dipendente, che ha determinato negli anni il lavoro prestato presso gli enti e le aziende del sistema sanitario pubblico poco attrattivo.

La carenza di organico, inoltre, incide pesantemente sul personale medico-sanitario in servizio presso i nostri ospedali e che quotidianamente, con grande impegno e sacrificio, svolge il proprio compito spesso in condizioni disagiate e in forti condizioni di stress lavorativo. Considerazioni e riflessioni - ha spiegato Mitrano - che ho esternato alla dottoressa Cavalli che ha ribadito il suo impegno nel trovare soluzioni finalizzate a normalizzare la situazione attraverso procedure ad evidenza pubblica”. La direttrice generale della Asl di Latina ha, inoltre, “ribadito che si è già attivata per integrare del nuovo personale all’interno della dotazione organica per far fronte a questa carenza impiegando ogni soluzione possibile. A breve, inoltre, presso gli ospedali di Formia, Fondi e Terracina, entreranno in organico due ematologi ed altrettanti oncologi. Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci dobbiamo fare, ognuno per sua competenza, tutto ciò che in una società civile ci si aspetta soprattutto quando si tratta di sanità e della salute del cittadino” ha concluso il consigliere pontino.