Fratelli d’Italia in Consiglio a Sezze, Calandrini: “Traguardo storico. Per noi un punto di partenza”

“In questi giorni prende ufficialmente il via la prima esperienza di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Sezze. Per noi è un traguardo storico, qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile”: a commentare l’insediamento di FdI nella consiliatura setina, all'esito delle elezioni del 3 e 4 ottobre, è il coordinatore provinciale Nicola Calandrini.

“Siamo arrivati fin qui - continua - grazie alla candidatura a sindaco di Serafino Di Palma che ha accettato di mettersi in gioco ancora una volta per l’amore che lo lega alla sua città, e grazie all’intero partito di Fratelli d’Italia Sezze che sarà ora rappresentato nella massima assise cittadina da Orlando Quattrini. Entrambi avranno l’onore e la responsabilità di portare avanti gli impegni presi con gli elettori. Non sarà facile stando in opposizione, ma per noi questo è solo un punto di partenza per costruire un percorso di fiducia e radicamento nel territorio”.

“Sezze sembrava una roccaforte del centrosinistra inespugnabile. In occasione di questa tornata elettorale Fratelli d’Italia ha voluto mandare un segnale ben chiaro: essere presente con la sua lista, coordinata da Mario Sagnelli, e sostenere con il proprio simbolo un candidato di centrodestra. Il risultato elettorale - conclude il senatore Calandrini - ci ha premiato ma non intendiamo limitarci a piantare una bandierina: per noi la presenza in consiglio comunale è un passo importante verso un cambiamento che potrà concretizzarsi nei prossimi anni. Noi ci crediamo e lavoreremo con ancora più entusiasmo, dentro e fuori l'amministrazione, guardando al futuro”.

“Faccio i miei complimenti a Serafino Di Palma, Orlando Quattrini, Mario Sagnelli e Fratelli d’Italia Sezze per intero per lo straordinario traguardo raggiunto - aggiunge il vice portavoce regionale Enrico Tiero -. Il risultato elettorale e l'elezione di nostri esponenti anche a Sezze dimostrano che nulla è impossibile quando si lavora bene, ed è la testimonianza di quanto sia forte il radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Latina. Auguro buon lavoro a tutti, a Serafino e Orlando in qualità di consiglieri e al resto del partito affinché proseguano sulla strada tracciata”.