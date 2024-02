Trasporto merci sulle isole, nuovo vertice in Prefettura per una soluzione

Resta alta l’attenzione sul caso del trasporto delle merci sulle isole di Ponza e Ventotene in seguito alle nuove direttive della società di navigazione. Un caso che era già stato affrontato nei giorni scorsi e che ieri è finito di nuovo al centro di un vertice in Prefettura per trovare una possibile soluzione. La riunione, presieduta dal prefetto Maurizio Falco, ha visto anche la partecipazione dei sindaci delle due isole, del comandante della Capitaneria di porto di Gaeta del comandante della società Laziomar e un rappresentante della Regione Lazio.

Nel corso dell’incontro il prefetto ha sottolineato “l’urgenza di individuare una soluzione alla problematica, che, in chiave di ottimizzazione del sistema, riesca a coniugare i profili di sicurezza e quelli di flessibilità operativa”. A seguito di interlocuzioni costanti con la società Laziomar e con la Capitaneria di Porto, e delle riunioni che si sono tenute in Prefettura, è stata individuata “una soluzione, già autorizzata dalle competenti autorità tecniche, che consente di collocare le merci su appositi carrelli rotabili sul ponte-garage delle navi. Resta ferma - spiegano dalla Prefettura di Latina - la possibilità di posizionare modesti quantitativi di beni negli spazi appositi riservati ai bagagli o ai piccoli colli, lasciando, comunque, impregiudicate le esigenze di controllo per ragioni sanitarie o di sicurezza”.

C’è quindi ottimismo dopo il vertice di ieri. “Il dialogo avviato tra tutti i soggetti coinvolti segna l’avvio di un confronto proficuo - proseguono dalla Prefettura -, che proseguirà nelle competenti sedi centrali e regionali, al fine di valutare la possibilità di modificare l’attuale normativa, consentendo una deroga alle modalità di trasporto delle merci attualmente vigenti. La vicenda in questione suscita, altresì, la necessità di tenere aperto, di concerto con la Regione, con i sindaci e con tutti gli enti coinvolti, un tavolo snello e permanente di coordinamento delle problematiche relative alle isole pontine, che meritano un’accelerazione degli iter procedurali, anche in considerazione delle difficoltà e dei disagi legati al trasporti delle merci”.

Al termine dell’incontro è stata, quindi, condivisa la necessità di mettere in campo una capacità di visione e di previsione, che assume particolare rilevanza soprattutto alla luce dell’incremento dei turisti atteso per l’imminente anno giubilare, flusso che investirà gran parte dei territori della nostra provincia, comprese le due isole di Ponza e Ventotene.