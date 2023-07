Elly Schlein approda a Ventotene: omaggio alla tomba di Spinelli, poi la riunione della segreteria

Approda oggi a Ventotene la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein, che riunisce sull'isola la segreteria. L'ultima volta di Schlein in provincia era stata nel corso della campagna elettorale per le amministrative, il 2 maggio scorso, in una sala gremita del Supercinema di Latina.

"Sarà una giornata particolare, intensa e politicamente molto sentita - commenta il segretario provinciale Omar Sarubbo - perché si svolgerà sull’isola simbolo del pensiero europeista. Dove, nonostante il buio della prigionia e del confino per mano fascista, ha preso vita il pensiero più luminoso del secolo scorso: 'Il Manifesto di Ventotene. Per un'Europa libera e unita'".

L’arrivo a Ventotene di Elly Schlein e dei componenti della segreteria nazionale è previsto alle 10.45 e il programma prevede subito un omaggio alla tomba di Altiero Spinelli. Successivamente si terrà la riunione della segreteria nazionale presso il ristorante Il Giardino. "Dopo pranzo - aggiunge il segretario provinciale - scopriremo la targa del nuovo Circolo Pd presso la libreria 'Ultima Spiaggia' e svolgeremo l’assemblea costituente. Il Circolo verrà intitolato a Ursula Hirschmann che all’epoca della scrittura del Manifesto, non essendo soggetta a misure restrittive, riuscì a diffonderne i contenuti in terraferma negli ambienti dell’opposizione al regime. Il suo impegno europeista durò tutta la vita. Sul territorio dunque prosegue il progetto di radicamento del Pd in tutti i comuni. Dopo Sperlonga e Sermoneta è ora la volta di Ventotene e poi continueremo ancora senza sosta perché crediamo fermamente nel valore di una politica di prossimità vicina alle istanze e bisogni della cittadinanza. Colgo l’occasione per ringraziare Andrea Bonsignori, che domani sarà eletto segretario di circolo, e tutte le democratiche e democratici dell’isola per l’esempio di impegno e partecipazione che li sta vedendo protagonisti da mesi".