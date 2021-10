VIDEO | Prove di dialogo: il sindaco Coletta incontra Annalisa Muzio e il centrodestra

Il primo cittadino di Latina traccia un bilancio del primo confronto con le forze politiche che siedono in Consiglio: “Ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti. La città vuole risposte”

Dopo quello con le liste della sua coalizione, questa mattina in Comune ci sono stati i primi di una serie di incontri tra il sindaco di Latina Damiano Coletta e le forze politiche che siedono in Consiglio comunale, con al centro il tema della governabilità diventato cruciale dopo l’esito delle amministrative che hanno visto la rielezione di Coletta al secondo turno ma che di fatto hanno sancito, con il voto del primo turno, la maggioranza in Aula del centrodestra.

Oggi il primo cittadino si è confrontato con Annalisa Muzio, che in Consiglio rappresenta la lista Fare Latina, e poi con la delegazione del centrodestra che all’incontro si è presentata unita. Il primo, come detto, di una serie di incontri che vedranno le parti confrontarsi già fra pochi giorni.

Nel pomeriggio il sindaco Coletta ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione. “Ho fatto appello senso di responsabilità di tutte le forze politiche perché la città vuole risposte - ha detto Coletta -. Ho proposto un’agenda di punti sui quali convergere. Sono state smussate alcune divergenze ed era importante ribadire un segnale di distensione in questa fase e mettere la parola fine ad una campagna elettorale molto aspra e molto dura. Ora si gioca un’altra partita che riguarda la città; il tavolo che ho proposto riguarda la città”.

