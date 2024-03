Le notizie più importanti di oggi 10 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 10 marzo, attraverso le notizie e i fatti principali avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- Quaranta confezioni di sigarette elettroniche monouso di contrabbando sono stati intercettate e sequestrate dai carabinieri del Nas di Latina in collaborazione con i militari del Reparto territoriale di Aprilia. La segnalazione è arrivata dal diriente di un istituto scolastico cittadino che aveva accertato l'utilizzo delle sigarette da parte di diversi studenti minorenni della scuola. I ragazzi le acquistavano in un negozio di casalinghi gestito da un cittadino cinese. I prodotti erano privi del sigillo del monopolio di Stato e di indicazioni relative al lotto.

- Arrivano anche nel comune di Fondi i controlli interforze Alto impatto coordinati dalla prefettura di Latina. In campo, per verifiche serrate e ispezioni, polizia, carabinieri, finanza e polizia locale. I militari del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno ispezionato e multato diverse attività commerciali. Per una di queste in particolare è stata disposta la sospensione, con oltre 11mila euro di sanzioni.

- Rider troppo veloci ed efficienti, picchiati dai colleghi. L'inquietante aggressione è avvenuta a Formia, dove i carabinieri hanno denunciato due italiani di 27 anni. Vittime sono invece due cittadini pakistani che lavoravano nella stessa società che si occupa di consegne a domicilio di cibo in città.

- E' stata oggi la giornata dedicata alle elezioni provinciali per il rinnovo del consiglio di via Costa. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina alle 8 per concludersi alle 20. Si tratta di elezioni di secondo grado in cui non sono quindi chiamati alle urne i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali in carica, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale sempre i sindaci e i consiglieri in carica.