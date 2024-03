Rider troppo veloci ed efficienti: aggrediti da due colleghi di lavoro

Sono accusati di danneggiamento e violenza privata per aver aggredito due uomini, nella serata del 5 marzo scorso, colpevoli a loro dire di "rubare loro il lavoro". Il caso a Formia. Le vittime sono due cittadini pakistani, gli aggressori invece due italiani di 27 anni ora, identificati dai carabinieri e ora denunciati in stato di libertà.

I militari, allertati da una richiesta di aiuto arrivata al 112, hanno accertato che i due giovani italiani, entrambi residenti a Formia, avevano aggredito i due stranieri ritenendoli responsabili di rubare loro il lavoro di corrireri in un'azienda che gestisce le consegne di cibo a domicilio in città. Tutti e quattro lavoravano infatti come corrieri per la stessa società, ma i due italiani, che cominciavano a registrare un calo dei guadagni, avevano colpevolizzato i colleghi che erano troppo celeri nelle consegne.

Durante l'aggressione, uno degli aggressori, già gravato da precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, ha colpito la bici elettrica di un pakistano e danneggiato il suo telefono cellulare.