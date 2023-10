Le notizie più importanti di oggi 10 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 10 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che interessano Latina e la provincia pontina.

- Grave atto intimidatorio nella notte ad Aprilia: destinatario il sindaco Lanfranco Principi. Una bottiglia incendiaria è stata scagliata contro l’ingresso dell’Azienda Municipalizzata Aprilia Multiservizi ed è stata lasciata una scritta sul muro che lascia intendere in maniera chiara il movente del gesto, chiamando in causa direttamente il primo cittadino.

- L’avvocatessa di Latina Maria Antonietta Cestra è stata condannata per diffamazione per alcune frasi offensive e lesive sia della dignità di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna morta in circostanze drammatiche dopo essere stata violentata e drogata in un sito dismesso a Roma nell’ottobre 2018, che dei suoi familiari più stretti. L’avvocatessa dovrà risarcire di 10mila euro ciascuno la madre della ragazza e i nonni materni.

- Arriva da Bella Farnia l’ultimo triste caso di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: vittima una giovane donna di nazionalità indiana che ha denunciato il marito 29enne, suo connazionale; secondo il suo racconto il coniuge l'avrebbe ripetutamente maltrattata, chiedendole addirittura di lavargli i piedi, e in qualche occasione l'avrebbe anche costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

- È diventata definitiva la confisca dei beni dell'imprenditore di Cisterna Fabrizio Perrozzi, figlia del sequestro effettuato nel 2015 dagli uomini della Divisione anticrimone della Questura oggetto di una lunga battaglia legale. E’ la decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali del 65enne.

- Caldo anomalo: c’è anche Latina tra le città italiane che nella giornata di lunedì 9 ottobre, con temperature massime comprese tra i 29 e i 33°C, hanno superato record mensili pluridecennali. A fare il punto della situazione sono gli esperti di 3bmeteo.com.