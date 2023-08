Le notizie più importanti di oggi 12 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 12 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto del territorio pontino.

- E’ terminata a Cisterna la fuga di un minorenne considerato l’autore di una rapina messa a segno ai danni di una donna, a cui ha rubato 1.500 euro, intenta a prelevare al bancomat in provincia di Treviso. Il giovanissimo è stato sottoposto a fermo al termine di una operazione di polizia locale e carabinieri.

- Momenti di paura per un’anziano caduto e rimasto ferito mentre era in corso un incendio in collina a Lenola. L’uomo, forse impaurito per le fiamme che stavano per raggiungere le culture, infatti era uscito per andare a controllare il suo uliveto. Soccorso dai vigili del fuoco, con carabinieri forestali e protezione civile. Domato l’incendio con l’ausilio dei mezzi aerei.

- Vigili del fuoco protagonisti anche di un doppio intervento, nell’arco di pochi minuti, per due incendi che hanno colpito un’abitazione a Terracina e un magazzino a San Felice Circeo in conseguenza del quale, in quest’ultimo caso, è andata a fuoco anche una barca.

- Sono finite nel mirino delle forze dell’ordine le isole di Ponza e Ventotene dove in vista di Ferragosto sono stati intensificati i controlli anche da parte della Guardia costiera. Nei giorni scorsi l’attenzione è stata puntata alla sicurezza in mare, sul noleggio attrezzature balneari e attività diportistiche. Ma verifiche sono state effettuate anche nelle attività di ristorazione. E non sono mancate le multe.

- Un’altra bella sorpresa ha regalato questa estate sul litorale pontino: stamattina nella zona di Capoportiere a Latina è stato scoperto un nuovo nido di tartaruga marina che ha deposto sulla spiaggia ben 74 uova.